Inquiet de l’augmentation importante des coûts du prolongement de la ligne bleue jusqu’à Anjou, le gouvernement Legault crée un groupe d’action pour «reprendre en main» le projet.

Québec commandite ainsi un bureau d’étude pour mettre en place un plan d’action d’ici la fin-juin afin de faire rentrer le projet dans le budget alloué, a annoncé Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, à la radio du 98,5. Celle-ci craint que dans l’état actuel des choses, le projet aille «droit dans le mur».

Autour de la table seront réunis les directeurs généraux de la Société des Transports de Montréal (STM), de l’Autorité régionale de transport métropolitain, de la Ville de Montréal, de la Société québécoise des infrastructures ainsi que le sous-ministre des Transports du Québec. La Société québécoise des infrastructures interviendra ponctuellement afin de s’assurer d’une bonne connexion entre le métro et le REM.

«Ils sont décisionnels et imputables [..] on exécutera ce qu’ils auront retenu. Ils vont discuter pour savoir les coupes à faire dans le budget pour rentrer dans les 4,5 milliards prévus au départ. Et ce, en parallèle avec les interconnexions du REM», a expliqué M. Rouleau au micro de Bernard Drainville.

«Ces gens-là vont permettre d’établir la meilleure solution pour y arriver. Et rapidement parce qu’on prend trois mois pour faire l’étude, on ne prend pas deux ans. […] On ne veut pas aller dans le mur.» –Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole

Jusqu’à présent, c’est la STM qui était responsable du dossier avec un bureau d’étude composé de 250 personnes. Or, la Société propose actuellement un projet jugé trop ambitieux par Québec.

Mme Rouleau reproche à la STM de vouloir «rendre ça plus beau», mais sans tenir compte du budget alloué et des échéanciers.

«Nous avons un projet de cinq stations avec un budget d’un milliard par station, aujourd’hui, alors qu’il y a un REM qui va se construire avec 23 stations pour 10 milliards. Il faut rétablir les choses; on veut le métro, on veut que ça se fasse et d’avoir un métro qui va répondre très efficacement aux besoins de la population», ajoute la ministre Rouleau. Elle rappelle que le prolongement de la ligne bleue est un projet prioritaire du gouvernement, car il est inclus dans la loi 66 sur l’accélération des grands projets.

Le prolongement de la ligne bleue est un projet de longue date, initié en 1975. Avec cette nouvelle étude, le gouvernement veut trouver une solution rapide et économique alors que les travaux préparatoires des nouvelles stations ont déjà débuté.