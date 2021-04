Immigration: entente de 24 M$ entre le MIFI et Montréal

Le Ministère de de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) investit 12 millions pour l’intégration et la francisation des personnes immigrantes de Montréal. La ville de Montréal s’aligne et ajoute 12 millions supplémentaires.

Dans le cadre du plan d’appui à l’intégration, l’accord prévoit donc 24 millions sur 3 ans. La ministre du MIFI, Mme Nadine Girault, et la mairesse de Montréal, Valérie plante, précisent que miser sur l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants est un plus pour le développement de la ville.

Valérie Plante estime que 200 projets de la collectivité pourront être soutenus.

La ministre Girault souligne qu’un tiers de la population de Montréal est issue de l’immigration. Pour la plupart des immigrants, «70% choisissent Montréal comme lieu d’installation». Chaque année, environ, 40 000 personnes immigrantes choisissent le Québec.

Plus de détails à venir …