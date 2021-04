Tragédie en Israël: deux Montréalais parmi les victimes

Deux Montréalais font partie des 44 victimes d’un mouvement de foule meurtrier survenue dans la nuit du 29 au 30 avril en Israël. Des dizaines de milliers de personnes assistaient à un pèlerinage juif au Mont Méron, la première grande célébration autorisée dans le pays depuis la levée des mesures sanitaires.

Le Consulat d’Israël à Montréal a partagé dans une publication Facebook ce matin la nouvelle de la mort du chanteur Shraga Gestetner, 35 ans.

Le Chef de l’opposition officielle Lionel Perez a exprimé ses pensées et son soutien envers les familles de Shraga Gestetner et de la deuxième victime, Dovi Steinmetz.

My family and I are devastated by the passing of Dovi Steinmetz z’l. Our hearts go out to Shloimie & Faigy for this agony. Dovi was outgoing, loved by all and a friend of our son Amram. We will be there to support you. Baruch Dayan HaEmet #Meron #MountMeron #polmtl

