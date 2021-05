Le pont de l’Île-aux-Tourtes va rouvrir graduellement le 31 mai

La réouverture graduelle du pont de l’Île-aux-Tourtes commencera le 31 mai, pour s’ouvrir complètement à la circulation le 21 juin, annonce le ministre des Transports, François Bonnardel, lors d’un point de presse virtuel, mardi.

Ce plan d’intervention va suivre quatre étapes d’une semaine chacune.

Le 31 mai, une voie par direction sera ouverte. Le 7 juin, deux voies en direction de la pointe et une voie en direction hors pointe seront accessibles. Le 14 juin, la circulation sera possible avec deux voies par direction. Le ministère des Transports entrevoit l’ouverture complète du pont au 21 juin, c’est-à-dire avec les trois voies par direction.

La priorité est donnée au remplacement des tiges sur les poutres 2, 3 et 4 «car ce sont celles les plus endommagées et qui vont nous permettre de rouvrir le plus rapidement possible», précise le ministre des Transports, François Bonnardel.

Dans la mesure où les remplacements ne sont pas réalisables, le ministère des Transports optera pour du renforcement de la structure. «On pourra installer un étrier, c’est une structure d’acier qui va venir solidifier l’extérieur de la poutre», explique le directeur général principal de la région métropolitaine de Montréal au ministère des Transports, Fadi Moubayed. Le renforcement des poutres au moyen de polymère de fibres de carbone est aussi envisagé.

Le réseau chamboulé

Le Centre de services scolaire des Trois–Lacs a annoncé la fermeture de ses établissements primaires et secondaires pour le mardi 25 mai 2021. Toutefois, dès demain le 26 mai le Centre de services scolaire prévoit ouvrir la plupart de ses établissements mais d’autres devront enseigner à distance. Voir liste.



Afin de limiter les conséquences économiques liées à la fermeture du pont, le ministère des Transports du Québec et l’Association de camionnage du Québec se sont mis d’accord sur des itinéraires à privilégier. «De concert, nous avons établi les meilleurs itinéraires pour contourner cette zone», explique la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

Toutefois, le ministère des Transports recommande fortement à la population de privilégier le télétravail ou les transports en commun.

D’ailleurs, le réseau de transport en commun Exo modifie son offre de services et ajoute des départs le matin en direction de Montréal et des départs le soir en direction de Vaudreuil-Hudson. La gratuité est mise en place sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson. «On veut donner de la flexibilité aux citoyens touchés jusqu’à temps que la situation soit rétablie», énonce Chantal Rouleau.