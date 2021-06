Mont-Royal se prépare à la piétonnisation

La fermeture progressive de l’avenue du Mont-Royal s’entame dans la nuit du 18 juin. L’artère sera entièrement fermée à la circulation automobile à compter du 21 juin, et ce, jusqu’au 17 septembre.

Comme l’an dernier, l’avenue du Mont-Royal sera piétonnisée entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum.

Dans le cadre de cette piétonnisation, le projet-pilote Zone Lenteur permettra aux véhicules sans moteur d’y circuler. Les vélos, trottinettes, skate ou roller seront autorisés à rouler, mais lentement, au rythme des piétons qui auront la «priorité absolue», indique la ville de Montréal sur son site web.

En plus de l’avenue Mont-Royal, la rue Wellington, à Verdun, et l’avenue Duluth, sur Le Plateau, pratiqueront aussi la cohabitation entre usagers à pied et à roues/roulettes cet été.

Encourager les achats de proximité

En autorisant les changements temporaires apportés à ces trois artères, la Ville de Montréal compte faire plus de place aux piétons durant cette saison qui coïncide avec un déconfinement graduel.

Mettre en valeur les commerces de proximités et encourager l’achat dans des restaurants, bars et boutiques, est l’autre but visé par cette opération.

Par ailleurs, à compter du 2 juillet, le public profitera au cours de sa promenade sur l’avenue du Mont-Royal d’un parcours artistique unique, composé de sept installations-jardins d’envergure créées par des tandems d’artistes et collectifs de design et d’architecture, ainsi que de zones de détente et d’appropriation, de points de rencontre et d’animation.

Aînés et personnes à limitation fonctionnelle : des véhicules sur réservation

Dans un communiqué rendu public, l’Avenue Mont-Royal indique que deux options gratuites sur réservation s’offriront aux aînés et aux personnes à limitation fonctionnelle qui voudront se faire véhiculer sur l’artère.

À propos des stationnements, tous les accès véhiculaires aux commerces et aux résidences des rues avoisinantes sont maintenus durant la piétonnisation, indique la même source, qui ajoute que les camions de livraison seront autorisés à circuler sur cette avenue chaque jour de 7 h à 11 h en sens unique vers l’Est seulement.