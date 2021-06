«Cancel culture»: poursuite judiciaire entre deux professeurs de McGill

Le professeur de l’Université McGill Martin Drapeau poursuit son collègue du département de psychologie Nate Fuks pour harcèlement et diffamation, dans une affaire rappelant les débats sur la «cancel culture» et la liberté d’expression.

Dans une requête déposée le 17 juin au palais de justice de Montréal, Martin Drapeau demande plus de 114 700$ à Nate Fuks pour dommages matériels, moraux et punitifs.

Professeur à l’université McGill depuis 2003, M. Drapeau accuse son collègue M. Fuks de lui causer préjudice en répandant des «mensonges» et des «rumeurs» à son sujet, en plus de le harceler psychologiquement, depuis 2019 et encore à ce jour.

Selon le défendeur, c’est plutôt le plaignant qui «intimide» et «harcèle» les autres membres du corps professoral et les étudiants.

Origine du conflit

L’origine du conflit entre les deux professeurs remonte à décembre 2019, alors que Nate Fuks a demandé à Martin Drapeau de l’aider à annuler une conférence du psychologue et sexologue Dr Kenneth Zucker.

M. Fuks était convaincu que le Dr Zucker était transphobe et qu’il procédait à des thérapies de conversion auprès de jeunes personnes s’identifiant comme transgenres.

M. Drapeau s’est opposé à l’annulation de la conférence du Dr Zucker prévue à l’Université McGill, estimant qu’il s’agissait de «cancel culture» (culture de l’annulation). «Le plaignant ne croit pas que la censure ait sa place dans les universités modernes», peut-on lire dans la poursuite.

À partir de ce moment, Nate Fuks «a commencé à démontrer un comportement continuellement agressif envers le plaignant», indique-t-on.

Dans une réponse à la plainte déposée par Martin Drapeau contre lui, Nate Fuks s’est dit «offensé» de voir que le plaignant tentait de le représenter comme un «extrémiste radical LBGTQ» et «un personnage stéréotypé d’avocat de la cancel culture».

Plaintes déposées fin 2020

Les tensions entre les deux professeurs s’exacerbent à un point tel que, le 11 novembre 2020, Martin Drapeau dépose une plainte officielle pour harcèlement contre Nate Fuks auprès de l’Université McGill.

Dans sa réponse formulée à la plainte de M. Drapeau, M. Fuks nie les allégations de harcèlement. Le 11 décembre, il dépose à son tour une plainte contre Martin Drapeau.

Il y affirme que M. Drapeau rend les élèves et les membres de la faculté «inconfortables», en plus de les «intimider». Dans sa plainte, M. Fuks allègue notamment que M. Drapeau est manipulateur et se retrouve souvent dans des situations de conflit d’intérêt.

Selon lui, le plaignant échoue à ses responsabilités de professeur, en plus d‘être «contre l’équité, la diversité et l’inclusion».

Un mois plus tard, le 11 janvier 2021, seule la plainte de Martin Drapeau est retenue. Les évaluateurs ont conclu que le Nate Fuks s’était «engagé dans des actions hostiles et vexatoires, répétées, qui ont eu un effet significatif et durable sur le demandeur».

Malgré cela, le comportement de M. Fuks envers M. Drapeau ne se serait pas arrêté pour autant, amenant ce dernier à déposer une poursuite au civil.

«Le défendeur a continué de véhiculer des mensonges sur le demandeur tels que le fait que le demandeur l’ait obligé à ajouter sa clinique privée à la liste des endroits où les étudiants peuvent faire des stages», peut-on lire dans le document juridique.

Démission du poste de directeur de programme

La relation entre les deux collègues s’est réellement détériorée au début de l’année 2020, alors que Nate Fuks a accusé Martin Drapeau «d’abuser» de son pouvoir, affirmant qu’il n’avait pas sa place en tant que directeur de programme.

«Le plaignant a finalement compris qu’il était victime de la soi-disant « cancel culture »», lit-on dans la requête déposé par le professeur de McGill.

Devant ces remarques et ces accusations «choquantes», Martin Drapeau a tenté de démissionner de son poste de directeur à deux reprises en l’espace de seulement quelques jours.

Or, la direction du département a refusé sa démission, indiquant qu’elle le soutenait complètement et lui demandant de «tenir bon» (hold tight). M. Drapeau a finalement décidé de ne pas renouveler son mandat en tant que directeur de programme.

En février 2020, Nate Fuks aurait continué régulièrement d’accuser Martin Drapeau d’intimider et de harceler certains collègues et élèves, soulignant qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en sa présence.

Cet «harcèlement continu» était tellement insoutenable pour M. Drapeau que ce dernier est parti en congé maladie du 14 février au 5 mai, toujours selon la requête.

«Durant cette absence, le défendeur a continué de répandre des mensonges et des rumeurs à son sujet, le dépeignant comme un intimidateur, un harceleur et une présence négative et toxique au sein du programme», peut-on lire dans la poursuite.