Le syndicat des travailleurs de l’hôtel Marriott Château Champlain soutient sa présidente congédiée

Une manifestation des travailleurs de l’hôtel Marriott Château Champlain en soutien avec la présidente du syndicat récemment congédiée, se déroule samedi à 13h. L’employeur est critiqué pour ne pas respecter la convention collective, préférant sous-traiter plutôt que de rappeler du personnel syndiqué.

«L’hôtel fait travailler des cadres et des sous-traitants pour faire le travail d’employés syndiqués qui n’attendent qu’à être rappelés pour reprendre leur poste. Ce qui est en violation de la convention collective actuelle», explique Michel Valiquette, responsable du secteur de l’hôtellerie à la Fédération du commerce et de la CSN.

Les salariés actuellement sur le carreau sont privés de revenus et cela entraine un risque d’exode du personnel. Pourtant ils n’attendent que de revenir, précise-t-il. «Seuls 15 à 25 employés ont pu être réintégrés.»

Le syndicat compte plus de 200 syndiqués.

La manifestation a aussi pour but de dénoncer l’employeur qui ne se comporte pas comme «un bon citoyen», que ce soit au niveau des négociations de la convention collective que le traitement des ses salariés. Le responsable du secteur de l’hôtellerie à la Fédération, M. Valiquette, précise que l’hôtel Marriott Château Champlain a bénéficié de subventions importantes des gouvernement fédéral et provincial, notamment 6,2M$ provenant du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).

«Un établissement qui reçoit des deniers publics se doit d’être exemplaire», ajoute-t-il.

La convention collective actuelle est échue depuis le 30 juin 2020, la fédération espère pouvoir maintenir le lien d’emploi des salariés, augmenter certaines clauses liées aux assurances collectives, mettre en place une nouvelle convention collective d’une durée de quatre ans et augmenter les salaires entre 2,1% et 4%.

Salariée congédiée mais toujours présidente

À la suite d’une manifestation le 8 juillet dernier dans le hall de l’hôtel, la présidente du syndicat Mme Aida Gonçalves avait été suspendue puis congédiée de ses fonctions salariées, l’accès au local syndical lui était refusé. De plus, l’hôtel a cessé les négociations si ladite présidente était présente. «Ce qui a grandement retardé les négociations», constate M. Valiquette.

«Nous avions déposé une ordonnance provisoire au tribunal administratif du travail et celui-ci a tranché que le fait de refuser de négocier en la présence d’Aida et l’empêcher Mme Gonçalves d’accéder aux lieux de travail et au local syndical, transgressait les droits syndicaux fondamentaux.» Fédération du commerce et de la CSN

Le Tribunal administratif du travail, a donné raison au syndicat et autorise donc Mme Gonçalves a siéger en tant que présidente et retrouve l’accès au local. Le syndicat demande une réintégration en poste de la présidente avec dommages et intérêts.

«Les membres des syndicats de l’hôtellerie et les autres militants de la Fédération du commerce et de la CSN participeront à une marche de solidarité en soutien à la présidente et aux membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marriott Château Champlain-CSN.» Fédération du commerce et de la CSN

La marche de solidarité démarrera devant le siège social du groupe immobilier Tidan, propriétaire de l’hôtel Marriott Château Champlain, au 666, rue Sherbrooke Ouest pour se terminer devant ledit hôtel au 1050, rue de la Gauchetière Ouest. «La marche sera festive et bruyante car on veut dénoncer cet employeur», précise M. Valiquette.