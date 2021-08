Coups de feu sur des policiers: le SPVM toujours à la recherche d’un suspect

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron a pris la parole hier soir pour faire le point et dénoncer l’agression de deux policiers. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces derniers ont bien été pris pour cible par des coups de feu dans la nuit de lundi à mardi.

L’incident a eu lieu près du Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) dans Notre-Dame-de-Grâce. Alors que les policiers du SPVM sortaient du pavillon Glen aux alentours de 1h30, ils ont entendu des coups de feu. Ils se sont réfugiés derrière leur véhicule de patrouille. Un périmètre de sécurité important a été mis en place par la suite.

Pour M.Caron, la «gratuité de cet acte de violence» n’est pas tolérable.

«Bien qu’à l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de confirmer l’identité ou le mobile des responsables, il est clair pour moi que nous sommes face à une situation inadmissible. On ne peut accepter qu’un ou des individus s’en prennent à tout membre faisant partie du système de justice, particulièrement nos employés.» Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal.

Appel à la collaboration

Les recherches d’un ou de suspects se poursuivent et ont permis de confirmer la présence de deux impacts et d’un projectile sur les lieux «ce qui laisse entendre que des coups de feu ont bel et bien été tirés en direction de nos policiers», avance le SPVM dans son communiqué.

La policière blessée durant l’événement au niveau du bras a été traitée et se porte bien tout comme son collègue, précise le SPVM qui leur offre tout le soutien nécessaire.

Ce nouvel incident impliquent des armes à feu n’a pas manqué de faire réagir. «C’est tout simplement inacceptable qu’on tire sur nos policiers. Mes pensées à la policière blessée près du CUSM ce matin et à l’ensemble de ses collègues du SPVM» a réagit la mairesse Valérie Plante dans un tweet.



L’ex-maire de Montréal et candidat à la mairie Denis Coderre, a lui aussi exprimé ses pensées envers les policiers visés tout en pointant du doigt le définancement et le désarmement du SPVM.

Une autre fusilllade.Une autre vie mise à risque.Montréal encore prise à partie L’heure n’est pas au définancement et désarmement, mais au leadership pour ramener vivre-ensemble. Prompt rétablissement à la policière. Votre sécurité, notre priorité #polmtl https://t.co/qRMT57afV4 — DenisCoderre (@DenisCoderre) August 24, 2021

Afin de faire avancer l’enquête, le SPVM renouvelle son appel à la collaboration de toute personne détenant des informations sur des comportements suspects ou des personnes suspicieuses. Ces personnes sont invitées à communiquer avec le 911, son poste de quartier ou à contacter Info-Crime, de façon anonyme et confidentielle. «Tous les renseignements, même les détails qui paraissent anodins, peuvent faire avancer l’enquête», conclut le SPVM.