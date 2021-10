Manifestation: «dernier appel» pour contester les mesures sanitaires

Les opposants aux mesures sanitaires tentent de relancer le mouvement de contestation avec une nouvelle manifestation intitulée «Last call Québec» (Dernier appel), le 30 octobre, à Montréal. Selon la page Facebook de l’événement, la marche vise à «exprimer pacifiquement le ras-le-bol des mesures gouvernementales».

Le mouvement de contestation contre le gouvernement tend à s’essouffler depuis quelques jours. Un «blocage général du Québec» prévu du 15 au 18 octobre a notamment eu peu de succès.

«Nous dénonçons l’interdiction de voir des proches en institution, la discrimination dans la fonction publique, les licenciements dans plusieurs secteurs dû à des choix personnels légitimes ainsi que les droits et libertés brimés au quotidien au nom de la crise sanitaire», peut-on lire dans la description de l’événement.

Incitations à la violence

Même si l’événement est dit pacifique, certains commentaires d’internautes incitent à la violence. «Malheureusement ça donne rien. Faudrait tout péter pour se faire entendre. Trop d’imbécillité dans cette province qui approuve de ce gouvernement», commente Frédéric Forget. «Moi j’y vais seulement si on vire toute a l’envers. J’ai assez marché», ajoute un internaute qui affiche le nom El Cor.

Toutefois, d’autres participants tentent de dissuader leurs collègues. «S.V.P, ne faites pas peur à ceux qui veulent manifester pacifiquement», écrit Blanche Duff.

La manifestation contre les mesures sanitaires, organisée par Québec debout, devrait débuter au 100 boulevard René-Levesque et se devrait se terminer à la Place des Festivals, samedi. Pour l’instant, 2000 personnes se disent intéressées par l’événement.

Rappelons qu’un «blocage général» visait le Québec pour les 15, 16, 17 et 18 octobre. Mais les actes annoncés ont finalement été avortés, notamment le blocage de ponts à Montréal et à Québec. D’aillleurs, Le Journal de Québec annonçait, le mercredi 13 octobre, qu’un homme de 22 ans avait été arrêté pour avoir appelé les gens à bloquer des ponts et des autoroutes partout au Québec.

Les députés accueillis par des manifestants?

Demain, la rentrée parlementaire s’amorce avec une nouvelle session et les députés de l’Assemblée nationale devraient être accueillis par des manifestants. Une «Grande manifestation pour la fin de l’état d’urgence sanitaire» est organisée par le Front Commun du Québec devant l’Assemblée nationale, à Québec. Ici, près de 600 personnes se sont dits intéressées par l’événement Facebook, dont 110 participantes.