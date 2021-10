REM de l’Est : appel d’offre pour le plus gros chantier du Québec

Avec un coût de d’environ 10 G$, le REM de l’Est est considéré comme le plus important investissement en transport collectif jamais réalisé au Québec. L’appel d’offres émis ce jour par CDPQ Infra représente une importante étape en vue de la réalisation du projet, qui est toujours en phase de consultation et de planification.

L’appel d’offres permettra au marché «de se préparer adéquatement aux différentes phases du processus d’approvisionnement». L’institution québécoise indique avoir émis quatre lots distincts dans son avis de marché soit un contrat pour les services d’un opérateur en amont, suivi d’un contrat pour les services d’exploitation et de maintenance des infrastructures et des éléments d’actifs du projet. Ensuite, un contrat pour la fourniture du matériel roulant et des systèmes. Et finalement, un contrat de conception et construction pour les travaux de génie civil et aérien.

Le tunnel souterrain de 8 km qui reliera la rue Sherbrooke au Cégep Marie-Victorin, à Montréal Nord, est un lot distinct. Début septembre, et après de nouvelles études, CDPQ Infra a inclus dans son projet de référence un nouveau tunnel de 500 mètres qui débute à Jeanne-Mance et se poursuit jusqu’au boulevard Robert-Bourassa.

Un nouveau budget et échéancier est prévu en amont de la présentation du projet au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui se déroulera en 2022.

Planification du projet

Le REM de l’Est est un projet de transport collectif de type métro léger automatisé et électrique. Celui-ci prévoit 32 km de métro léger et 23 nouvelles stations et permettra aux résidents de l’Est et du Nord-Est de Montréal d’avoir un nouvel accès vers le centre-ville.