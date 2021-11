La vidéo d’une arrestation musclée du SPVM circule sur internet

Une vidéo d’arrestation montrant un homme aspergé de poivre de Cayenne directement dans le visage par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) attire l’attention sur les réseaux sociaux.

Sur la vidéo, on peut voir quatre policiers, regroupés autour d’un individu vêtu d’un haut blanc et d’un short noir, accoté à un véhicule. Au début, tout semble calme. Les policiers discutent avec lui. On assiste ensuite à une escalade.

Un des agents du SPVM finit par sortir son taser et le pointe sur l’individu. Un autre lui met du poivre de Cayenne dans les yeux.

Une des policières a été blessée lors de l’intervention, a confirmé le SPVM à Métro. On la voit se tenir la main droite à plusieurs reprises dans la vidéo.

L’événement est survenu à 7h15, dans le secteur d’Outremont et du Mile-End, près de la rue Hutchison. Les agents du SPVM sont intervenus après avoir reçu un appel au numéro d’urgence 911.

«L’appel signalait un individu déconnecté de la réalité sur la rue Hutchison», a dit le SPVM à Métro. L’homme en question, âgé de 28 ans, avait été retrouvé près d’un véhicule par les agents de police.

Après l’intervention, l’homme a été transporté au centre hospitalier le plus proche pour être décontaminé du poivre de Cayenne.