Canadiens de Montréal: Marc Bergevin, Trevor Timmins et Paul Wilson congédiés

Le Canadien annonce le congédiement, avec effet immédiat, de Marc Bergevin, vice-président exécutif et directeur général, Trevor Timmins, directeur général adjoint, ainsi que Paul Wilson, vice-président principal, affaires publiques et communications par voie de communiqué, dimanche.

Jeff Gorton joint l’organisation à titre de vice-président exécutif, opérations hockey afin d’assurer la continuité des opérations quotidiennes du secteur hockey pendant que le processus de recrutement du prochain directeur général est en cours. «En plus d’une expertise reconnue au niveau hockey, le nouveau directeur général devra pouvoir communiquer avec les partisans en français et en anglais», est-il mentionné dans le communiqué du Canadien.

Déclaration du propriétaire du Canadien, Geoff Molson

En mon nom et au nom de l’organisation, je souhaite remercier Marc Bergevin, Trevor Timmins et Paul Wilson pour leur passion et leur engagement envers notre club au cours des dernières années. Grâce à leur travail acharné, ils ont permis à nos partisans de vivre des moments mémorables, entre autres, l’été dernier lors des séries éliminatoires qui se sont culminées avec la finale de la Coupe Stanley. Nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent dans la poursuite de leur carrière. Je crois, cependant, que le moment est venu de procéder à un changement de leadership dans notre département hockey qui sera porteur d’une nouvelle vision afin que nos partisans et partenaires puissent continuer d’encourager une équipe pouvant rivaliser avec les meilleures de la ligue. Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Club de hockey Canadien.

Bergevin remercie les partisans

Dans une déclaration adressée à tous ceux qu’il a pu côtoyer, Marc Bergevin, remercie à de nombreuses reprises les personnes qui l’ont entouré depuis sa prise de fonction en 2012. «Merci, à Goeff […] aux joueurs, aux entraineurs, à l’équipe de direction, aux recruteurs, et à tout le personnel hockey et administratif […] aux médias pour leur professionnalisme […] aux partisans pour leurs encouragements, leur passion et leur loyauté envers les Canadiens de Montréal.»

Faire ses adieux à une organisation telle que le Canadiens de Montréal n’est pas chose facile. Je veux quitter l’organisation de la même façon que j’y suis entré… c’est-à-dire avec beaucoup de fierté. S’il y a un mot qui me vient à l’esprit en ce moment c’est «merci» Déclaration de Marc Bergevin

Une conférence de presse est prévue par M. Molson où celui-ci rencontrera les médias au Complexe Sportif Bell à Brossard, lundi matin.

Le CH s’est hissé jusqu’en finale de la Coupe Stanley lors de la saison 2020-2021, mais c’est le Lightning de Tampa Bay qui s’est fait sacrer.