Près de 2 M$ pour la sécurité routière à Montréal

Québec a annoncé l’octroi de 1,9 M$ afin de soutenir financièrement des projets d’amélioration de la sécurité routière et d’aide aux victimes de la route dans la région de Montréal.

Le montant servira à financer des projets dans quatre arrondissements montréalais, soit Lachine, Rosemont-La Petite-Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Ce dernier a obtenu près de 315 000$. L’argent lui permettra notamment de construire des trottoirs autour du parc Yves-Thériault. L’arrondissement compte aussi installer 10 radars pédagogiques et construire une vingtaine de dos d’âne allongés. L’aménagement d’un passage pour piétons sur la 52e Avenue au nord de Sherbrooke est aussi au menu.

«Chaque jour des élèves doivent marcher dans la rue pour se rendre à leurs cours, une situation qui n’est certainement pas acceptable et que nous devons corriger», a soutenu la mairesse d’arrondissement, Caroline Bourgeois, qui salue le financement.

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a obtenu près de 345 000$ pour la construction de saillies, de passages pour piétons et de dos d’âne allongés. Un projet de saillies virtuelles est aussi évoqué.

Lachine reçoit un peu plus de 150 000$ pour une campagne de sensibilisation à la vitesse et l’acquisition de 20 radars pédagogiques, tandis que Rosemont–La Petite-Patrie a obtenu près de 123 000$ pour le réaménagement de l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue Garnier.

«Ce montant [de 1.9M$] est distribué (…) pour mettre en place des projets complets pour assurer une meilleure cohabitation dans nos rues et mieux accompagner les victimes d’accident routier», a déclaré Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, lors d’une conférence de presse tenue à la Maison du citoyen de Pointe-aux-Trembles

Vision Zéro en sécurité routière

Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, a souligné que l’administration montréalaise fait de la Vision zéro «une priorité», dont l’objectif est d’atteindre zéro mort et zéro blessé grave sur ses rues d’ici 2040.

Par ailleurs , cinq organismes du grand Montréal bénéficient également du financement, soit l’Association québécoise des traumatisés crâniens, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le Regroupement des associations de personnes traumatisées craniocérébrales du Québec, Piétons Québec et Trajectoire Québec.

Le financement de ces projets provient du programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière, qui est subventionné à même les sommes perçues pour des infractions détectées par les radars photo et les appareils de surveillance aux feux rouges.