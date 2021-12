Évictions: connaissez-vous vos droits comme locataire?

Alors que le nombre d’évictions pour subdivision, agrandissement ou changement d’affectation de logement a continué d’augmenter cette année, la Ville de Montréal lance une campagne de sensibilisation sur ses réseaux sociaux pour informer les locataires de leurs droits et des ressources à leur disposition.

En effet, non seulement les locataires peuvent contester un avis d’éviction, mais ils ont droit à trois mois de loyer et à une indemnité pour les frais de déménagement, peu importe s’ils consentent ou non à l’avis.

De plus, le propriétaire est dans l’obligation de fournir un avis écrit indiquant clairement la date, le motif de l’éviction et le projet envisagé, au moins six mois avant la fin du bail. Quant aux évictions pour des travaux de rénovation, elles sont illégales.

Voici quelques-unes des informations présentées dans la campagne de sensibilisation. Or, plusieurs ménages ne les connaissent pas nécessairement.

Il est aussi possible de contacter des organismes, comme le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), pour connaître les coordonnées de chaque groupe d’aide local. Ceux-ci peuvent renseigner les locataires et, si nécessaire, les seconder dans leurs démarches.

Surchauffe immobilière à Montréal

En plus d’informer les Montréalais des ressources disponibles, la campagne rappelle aux locataires l’importance de bien se protéger alors que le manque de logements abordables demeure criant dans la métropole, les hausses de loyer ayant atteint des records dans les dernières années.

Cet appel à la vigilance est d’autant plus important qu’il survient dans un contexte où Montréal fait face à une surchauffe immobilière et à une explosion des prix de vente, ce qui a pour effet d’encourager les achats spéculatifs et les stratagèmes associés aux «flips» immobiliers.

Selon les données du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), 44% des tentatives d’éviction sont faites par des propriétaires ayant acquis l’immeuble depuis moins d’un an.

De plus en plus de débordements et de stratégies douteuses pouvant porter atteinte aux droits des locataires surviennent fréquemment, déplore le responsable de l’habitation et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

«Nous demandons aux propriétaires résidentiels de respecter les règles en matière de droit du logement. C’est ce que la vaste majorité fait, mais une minorité de récalcitrants causent de grands dommages dans la vie des gens», déclare-t-il.