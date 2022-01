Montréal s’illumine en hommage aux victimes de l’Holocauste

Le pont Samuel De Champlain et le Parc olympique s’illumineront de jaune pour commémorer la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, ce soir.

En ce 27 janvier, on souligne la Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste. Pour l'occasion, la Tour de Montréal est illuminée en jaune ce soir. N'oublions jamais que le pire est possible. Tenons-nous debout devant l'intolérance. https://t.co/aOBAP7Unby — François Legault (@francoislegault) January 27, 2022

Le pont Samuel De Champlain s’illuminera de jaune du coucher du soleil jusqu’à 1 h.

«L’illumination spéciale de ce soir sur le pont Samuel De Champlain rend hommage aux victimes, aux survivants et aux familles des personnes touchées par l’Holocauste. La commémoration et l’éducation sont essentielles pour honorer leur mémoire, tout en représentant fidèlement l’histoire. La compassion et la lutte contre la haine sont les fondements de communautés fortes et inclusives», indique Infrastructure Canada par voie de communiqué.

Le Musée de l’Holocauste Montréal propose une projection spéciale du film documentaire Simone Veil, Albums de famille ce soir. L’œuvre raconte la vie et l’héritage remarquable de Simone Veil, survivante de l’Holocauste et pionnière politique. Il sera disponible jusqu’à minuit.