Le Musée de l’Holocauste déménage dans le Plateau en 2025

Le conseil d’arrondissement du Plateau-Mont Royal a autorisé ce mardi 7 septembre, la démolition de deux bâtiments pour permettre la construction du nouveau Musée de l’Holocauste aux abords du boulevard Saint-Laurent.

La capacité d’accueil limitée face à la demande grandissante du public a poussée à ce déménagement.

Situé dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce depuis 1979, le musée va se relocaliser dans de nouveaux locaux au 3535 boulevard Saint-Laurent.

«Pour grandir et continuer à éduquer les gens sur l’importance de l’histoire de l’holocauste et des droits de la personne il faut vraiment que le musée déménage pour rejoindre plus de personnes, plus de touristes et de plus Montréalais», a expliqué la Cheffe Marketing, Communications et Relations publiques du Musée de l’Holocauste, Sarah Fogg, dans une entrevue accordée à Métro.

L’apparence du nouvel édifice sera décidée à la suite d’un concours international d’architecture qui aura lieu à l’automne 2021.

C’est une excellente nouvelle pour la ville et pour le Québec (…) avec tout ce qui se passe dans le Monde on a tous besoin d’une opportunité d’apprendre sur l’importance des droits de la personne et le respect pour l’autre. Sarah Fogg, Cheffe Marketing, Communications et Relations publiques du Musée de l’Holocauste

L’équipe du musée espère pouvoir inaugurer le nouvel édifice en 2025 dans son nouveau quartier. Ce renouveau lui permettra de rejoindre d’autres communautés aussi impactées par l’Holocauste.

Plus d’expositions pour un plus grand public

Sarah Fogg espère que le nouveau musée permettra d’accueillir des expositions temporaires non possibles pour le moment. En effet, les capacités d’exposition de l’édifice actuel sont limitées.

Le musée actuel fondé en 1979 est le premier et le seul en son genre au Canada. Son déménagement permettra donc d’augmenter son caractère unique en proposant encore plus de services au public.

L’équipe du Musée de l’Holocauste de Montréal donnera plus de détails sur le nouveau musée en novembre prochain.