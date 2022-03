Encore des entraves près du Tunnel L.-H. Lafontaine

Les semaines se suivent et se ressemblent pour les automobilistes qui ont à circuler près du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Les travaux de réfection de l’infrastructure continuent de causer des maux de tête en raison des entraves qui se multiplient.

Cette fin de semaine, les autoroutes 20 et 25 en direction de Montréal entre la sortie n° 90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie/USA, Varennes, aéroport P.‑E.‑Trudeau et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est seront fermées de 0h30 (dans la nuit de vendredi à samedi) à lundi matin 5h. L’accès à l’ile Charron sera toutefois possible via un chemin balisé.

Quant à l’échangeur Souligny, la bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est à l’autoroute 25 en direction sud fermera dès vendredi 23h30 et jusqu’en avril.

La bretelle menant de l’avenue Souligny en direction est à l’autoroute 25 en direction nord sera inaccessible dès vendredi 23h30 jusqu’à la fin de 2022. Même scénario pour la sortie n° 4 – Montréal (centre-ville)/Pont J.-Cartier de l’autoroute 25 en direction nord.

Finalement, l’entrée de l’autoroute 25 en direction nord en provenance de la rue Notre-Dame Est sera relocalisée dès lundi 5h jusqu’à la fin de 2022.