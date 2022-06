Stratagème frauduleux ciblant les personnes aînées: huit suspects arrêtés

Huit suspects ont été arrêtés en lien avec une centaine de fraudes du type «faux représentants» perpétrées à l’encontre de personnes aînées vivant dans les arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard, a annoncé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mardi. Les suspects ont été arrêtés le 16 juin.

L’enquête policière a duré plusieurs semaines. À l’issue de perquisitions dans deux résidences de Bois-des-Filion et Terrebonne, ainsi que dans huit véhicules, plusieurs cellulaires, des cartes bancaires, des relevés de transaction, des uniformes et un pistolet à air comprimé ont été saisis par les enquêteurs.

Les huit suspects, âgés de 19 à 21 ans, ont été libérés sous promesse de comparaître au palais de justice de Montréal. Ils seront de retour en cour en septembre prochain pour faire face à de multiples chefs d’accusation.

Un stratagème bien rodé

Les fraudeurs ont essentiellement utilisé le même stratagème dans les 110 dossiers de fraude analysés par les services de police.

Un premier suspect téléphone à une personne aînée en se faisant passer pour un employé d’une institution financière en utilisant une application qui fait apparaître le nom de l’institution sur l’afficheur téléphonique de la victime. Par la suite, le fraudeur raconte à la victime qu’il y a eu une transaction frauduleuse sur sa carte bancaire et qu’il faut agir rapidement pour corriger la situation.

Le suspect demande à la victime de lui fournir son numéro d’identification personnel (NIP) et d’insérer sa carte bancaire à l’intérieur d’une enveloppe en expliquant qu’un facteur passera rapidement chercher l’enveloppe pour la rapporter à l’institution financière. Un complice en uniforme prend alors le relais et se présente à la résidence de la victime pour récupérer l’enveloppe et déguerpir.

Dans tous ces dossiers, les suspects se sont empressés d’effectuer des retraits au guichet automatique ou d’effectuer des achats avec les cartes volées.

Conseils de prévention:

Pour prévenir ce type de fraude, les conseils de prévention à retenir sont les suivants:

– Ne vous fiez jamais à ce qui est écrit sur l’afficheur de votre téléphone

– Ne donnez jamais de renseignements personnels au téléphone

– Rappelez-vous que les institutions financières ne demandent jamais à leurs clients de remettre des cartes bancaires ou de dévoiler à quelqu’un son numéro d’identification personnel (NIP)

– Ne cédez jamais à la pression

– Consultez toujours un membre de votre famille ou un proche de confiance afin de valider l’information reçue

– Dans le doute, n’hésitez pas à consulter votre poste de police de quartier.