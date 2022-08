Québec assure être prêt à faire face aux canicules dans les CHSLD

En réaction à un rapport sur la climatisation en CHSLD publié par l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), le gouvernement se dit préparé à affronter les canicules de l’été 2022.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), chaque résident en CHSLD qui souhaite un climatiseur dans sa chambre peut en faire la demande sans frais. Ceux qui en font la demande s’en font installer un rapidement, d’autant plus que ce ne sont pas tous les résidents qui veulent un climatiseur dans leur chambre.

«Les CI(U)SSS ont des climatiseurs en quantité suffisante pour répondre à la demande. L’ensemble des CI(U)SSS (100%) ont mis en place des zones refuges climatisées dans tous les CHSLD (100%)», explique le cabinet de la ministre responsable des Aînés et des proches aidants.

Rappelons que l’enquête de l’AQRP révélait qu’environ 50 % des résidents en CHSLD n’ont pas de chambres climatisées, et ce, malgré une légère hausse du nombre de chambres climatisées dans des établissements de ce type, par rapport à l’année 2021. L’enquête rapportait que 49,7 % des chambres sont climatisées par les établissements de type CHSLD au Québec et que le pourcentage de CHSLD munis d’au moins une pièce commune climatisée se hisse à 98 %.

En 2020, la ministre Blais a déposé un plan pour climatiser les CHSLD et a augmenté les budgets, avec comme résultat plus de zones refuges climatisées et plus de chambres climatisées.

Toujours selon le cabinet de la ministre, les budgets de maintien des actifs et rénovations fonctionnelles pour les CHSLD ont été augmentés au cours des deux dernières années, passant de 40 M$ récurrent à 190 M$ en 2021-2022 et à 150 M$ en 2022-2023. Les établissements publics ont investi plus de 36 M$ au cours des dernières années pour améliorer les installations pour faire face aux canicules.

Il en est de même pour les CHSLD vétustes qui sont rénovés et reconstruits en Maisons des aînés et alternatives.