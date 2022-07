Comment les moustiques choisissent-ils leur cible ?

C’est peut-être quelque chose que vous connaissez. Vous vous réveillez après une chaude nuit d’été et vous êtes couvert de piqûres de moustiques.

Plusieurs facteurs orientent les moustiques vers leurs cibles. Selon des études en laboratoires, 20 % de la population seraient des cibles privilégiées pour les moustiques.

Les moustiques utilisent le dioxyde de carbone qu’ils expirent pour préparer leur proie.

Les scientifiques ont découvert que les moustiques ont un odorat impressionnant, capable de détecter à près de 50 m, même de très petites quantités d’odeurs. Rejetant le pus de dioxyde de carbone, les personnes en surpoids sont généralement la cible principale. De plus, les femmes enceintes sont piquées presque deux fois plus souvent que les autres.

Les moustiques sont également attirés par certaines odeurs

Les moustiques sont notamment attirés par l’odeur des transpirations. L’exercice physique peut vous rendre plus vulnérable aux morsures. Les moustiques sont attirés par des odeurs similaires à celles auxquelles ils sont habitués dans leur environnement naturel. Cela varie en fonction de la chaleur de notre corps, des bactéries présentes sur notre peau et de nos gènes. Par exemple, le moustique Anopheles gambiae est attiré par les odeurs de nos pieds et de nos mains.

Le choix du moustique Anopheles gambiae

Le choix du moustique Anopheles gambiae dépend aussi du groupe sanguin. Il pique 2 fois plus les personnes du groupe O. Si vous faites partie de ce groupe, il y a de fortes chances que les moustiques vous attaquent en premier. Il convient également de noter que les moustiques ne feront pas la différence entre deux individus appartenant au groupe O. Une personne du groupe sanguin A aura moins de morsures qu’une personne du groupe O ou B.

Moustiques : les aliments à éviter

La bière est une excellente boisson appréciée par de nombreuses personnes comme par les moustiques ! Il semble que boire de la bière rend le corps plus chaud, et les moustiques sont susceptibles d’être attirés par une surface plus chaude. La bière contiendrait également des substances que ces insectes peuvent détecter sur une longue distance.