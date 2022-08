Un corps repêché dans le fleuve Saint-Laurent

Un corps a été repêché dans le fleuve Saint-Laurent ce lundi 8 août, en fin de matinée. Des témoins ont alerté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) après avoir aperçu le corps.

Ceux-ci ont appelé le 911 vers 11h concernant «un possible corps flottant dans les eaux, à la hauteur du port de Montréal et du boulevard Pie-IX», indique Caroline Chèvrefils, agent relationniste médias au SPVM.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal ont finalement retiré le corps du fleuve Saint-Laurent, près du parc de la Promenade-Bellerive. Urgences-santé confirme le décès de la victime, un homme «d’une trentaine à la quarantaine d’années».

L’identité de la victime n’a en revanche pas pu être confirmée. Il pourrait s’agir du même homme vu à la dérive près d’Habitat 67, vendredi dernier. Ce dernier avait fait l’objet d’intenses recherches, en vain.

Une enquête a été ouverte et transférée au Bureau du coroner, qui tentera de déterminer les causes et les circonstances du décès.