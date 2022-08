Triple meurtre: la coroner en chef ordonne une enquête publique

Me Géhane Kamel

La coroner en chef, Me Pascale Descary, a ordonné aujourd’hui la tenue d’une enquête publique en lien avec le triple meurtre survenu à Montréal et Laval la semaine dernière et la mort du présumé auteur de ces meurtres.

C’est la coroner Me Géhane Kamel qui présidera cette enquête. Celle-ci sera assistée par un procureur qui sera nommé prochainement.

Les détails de cette enquête ainsi que les dates des audiences seront communiqués ultérieurement.

Triple meurtre

L’enquête porte plus précisément sur les décès de M. André Lemieux, de M. Mohamed Belhaj, de M. Alex Levis-Crevier et de M. Abdulla Shaikh survenus entre le 2 et le 4 août 2022.

Abdulla Shaikh est soupçonné d’être l’auteur de trois homicides survenus mardi et mercredi dernier dans le nord de Montréal et à Laval. Retranché dans un motel de l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal, il a été abattu par la police jeudi matin. Il souffrait notamment de schizophrénie.