Triple meurtre: François Legault revient sur ses propos sur le tireur

François Legault est revenu ce lundi sur sa déclaration polémique au sujet d’Abdulla Shaikh, l’auteur présumé du triple meurtre de Montréal et Laval, abattu par des policiers la semaine dernière. Il affirme qu’il ne se réjouissait pas de la mort du suspect, selon des propos rapportés par plusieurs médias.

Les propos de M. Legault la semaine dernière ont fait sourciller plusieurs observateurs. «Je suis content qu’on soit débarrassé de cet individu-là», avait-il déclaré le lendemain des événements, lors desquels Abdulla Shaikh a été abattu par la police.

«Ce que je voulais dire, c’est que je suis content que le suspect ait été mis hors d’état de nuire», a-t-il corrigé à l’occasion de la présentation de la candidate de la CAQ Kateri Champagne Jourdain dans Duplessis, sur la Côte-Nord.

Évidemment, je ne me suis pas réjoui qu’il soit décédé, on ne souhaite pas ça. Il y a des gens qui, effectivement, ont des problèmes de santé mentale. Là, il va y avoir une enquête du coroner et des policiers pour voir pourquoi cette personne-là a été relâchée.

François Legault, premier ministre du Québec