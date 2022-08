Ensemble Montréal demande une patrouille web d’ici la fin de l’année

Près d’une semaine après qu’un triple meurtre ait secoué Montréal et Laval, l’opposition officielle à Montréal presse l’administration Plante d’agir. Le parti Ensemble Montréal demande la création, d’ici la fin de l’année, d’une patrouille web pour assurer une vigie des groupes radicaux et criminels, et limiter la cybersécurité.

La constitution d’une patrouille web faisait partie des engagements de Projet Montréal à l’issue du Forum sur les violences armées, tenu cet hiver. Le parti au pouvoir n’a toujours pas offert d’échéance à cet égard. «N’attendons pas un deuxième forum avant d’agir», implore le porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique, Abdelhaq Sari, en conférence de presse mercredi.

«Beaucoup de disputes naissent en ligne pour ensuite se transporter dans les rues. Ça impose une sensibilisation et une prévention

constantes», ajoute le conseiller d’arrondissement d’Ensemble Montréal Philippe Thermidor.

De plus, le parti demande la promotion d’espaces d’expression sécuritaires pour permettre aux jeunes de discuter sur le web. Le développement d’une plateforme de clavardage pour les victimes de cybercriminalité a notamment été soulevé. Des campagnes de sensibilisation dans les lieux publics, comme les parcs pourraient également être développés.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la cybercriminalité est passée de 20% à 30% au cours des cinq dernières années. Près de la totalité des dossiers traités portent sur l’utilisation de Facebook, Snapchat, Instagram et YouTube.

Pour faire entendre ses demandes, dont celle sur la mise en place d’une patrouille web, Ensemble Montréal tentera de faire adopter une motion au prochain conseil municipal, le 22 août. L’appui de Projet Montréal demeure incertain. «On va la débattre en chambre», s’est limité de commenter le responsable du parti en matière de sécurité publique, Alain Vaillancourt.

Inactivité blâmée

Valérie Plante fait preuve d’une «absence totale de proactivité» quant aux violences armées, estime Ensemble Montréal. La mairesse s’est prononcé sur le triple meutre environ 48 heures après que son auteur, Abdulla Shaikh, soit abattu. «D’autres villes ont été plus proactives, estime M. Sari. Ça se voit que ce n’est pas sa priorité.»

Projet Montréal s’est défendu, rappelant que son engagement à mettre en place une patrouille web ne date que de quelques mois. «Dans un cas comme le web, il faut faire nos devoirs, ce n’est pas aussi simple que de mettre quelqu’un sur le web pour le faire interagir avec les gens, a riposté M. Vaillancourt. Ce ne sont pas des questions éthiques simples.»

Abdulla Shaikh aurait utilisé une arme artisanale pour abattre ses victimes, toutes choisies au hasard. Souffrant de schizophrénie, il n’aurait pas eu de motifs particuliers pour agir.

«Quand on parle d’avoir une ville sécuritaire, il faut travailler sur tous les fronts, a plaidé Valérie Plante lors d’une allocution tenue au conseil exécutif, mercredi. Mais il faut aussi s’occuper des causes systémiques, surtout quand ils [les agresseurs] ont accès à des armes et de s’attaquer à des innocents comme ça s’est passé la semaine dernière.»

La mairesse a comparé le triple meurtre à la tuerie au sabre, survenue dans le Vieux-Québec à l’Halloween 2020. Le tueur, Carl Girouard, prétend avoir deux personnalités.