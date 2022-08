Entraves et reconfiguration des voies pour la route 132

Dès le 15 août, une nouvelle configuration des voies sur la route 132 sera mise en place pour faciliter l’accès au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Des entraves entourant la route 132 sont donc requises au courant des prochains jours pour permettre cette reconfiguration.

Une fermeture complète de la route 132 direction est entre la sortie n°82 – Boul. Taschereau / Pont Jacques-Cartier / Montréal et l’entrée en provenance de l’autoroute 20 sera en vigueur entre vendredi 23h et lundi 5h. Les bretelles de ce tronçon seront donc fermées dès 22h vendredi. Les usagers sont donc invités à emprunter les autoroutes 10, 20 et 30 pour se rendre au tunnel.

Pour ce qui est des fermetures de nuit, deux voies sur trois de la route 132 seront fermées dans le même secteur, causant des entraves à la circulation, de mercredi à vendredi entre 23h et 5h.

Les entraves à la circulation sur la 132. Crédit photo: ministère des Transports.

Il est à prendre en compte que dès le lundi 15 août, la route 132 en direction est ne sera plus accessible à partir de l’entrée en provenance du boulevard Roland-Therrien

Reconfiguration des voies

Ces entraves à la circulation entourant la route 132 sont nécessaires pour assurer une reconfiguration des voies. Des glissières de béton sépareront les corridors, selon la destination souhaitée. Le ministère des Transports assure que cette mesure améliorera la fluidité de la circulation en plus de la rendre plus sécuritaire.

Nouvelle configuration des voies sur la 132. Crédit photo: ministère des Transports.

La mesure vise à empêcher les changements de voies de dernière minute, ce qui causerait de la congestion dans le coin de l’échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la 132. Les usagers sont donc encouragés à prendre la voie en direction de leur destination finale dès leur entrée dans le secteur du boulevard Roland-Therrien.

Les voies en question:

– Une voie permettant de poursuivre sur la route 132 en direction est;

– Deux voies permettant d’accéder au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et à l’autoroute 25 en direction nord;

– Une voie permettant d’accéder à l’autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction est.