Le billet de métro coûtera moins cher à Laval et à Longueuil

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) réduit le coût des billets de métro à l’unité pour les usagers qui arrivent de Laval ou de Longueuil.

Après avoir haussé le coût à 5,25 $, l’organisme opte plutôt pour un prix de 4,50 $ afin de réduire l’impact de sa nouvelle grille tarifaire, et ce, à compter du 1er octobre.

«Les principes du nouveau cadre tarifaire s’appuient sur une vision métropolitaine de mobilité intégrée. Ils sont tournés vers l’avenir et seront en place pour longtemps», a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM, dans un communiqué paru jeudi.

En plus de réduire l’écart tarifaire avec les anciens titres unitaires donnant accès au métro à Laval et à Longueuil, cette mesure offre également une réduction encore plus importante aux usagers occasionnels qui devaient acheter plusieurs titres pour un seul déplacement avant le mois de juillet 2022. «Avec cette mesure, on facilite davantage les déplacements occasionnels en transport collectif entre les deux zones centrales dans un contexte de mobilité plus difficile», ajoute M. Gendron.

Cette initiative permettra une transition plus en douceur vers le nouveau cadre tarifaire, au bénéfice des citoyennes et des citoyens de Longueuil effectuant des déplacements occasionnels en métro vers Montréal. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

La mesure permettra une transition graduelle vers le plein tarif, en 2025.

Titre Actuel Oct. 2022 Réduction Coût de revient par passage 1 passage AB (ordinaire) 5,25 $ 4,50 $ 0,75 $ 4,50 $ 2 passages AB (ordinaire) 10,00 $ 9,00 $ 1,00 $ 4,50 $ 10 passages AB (ordinaire) 45,00 $ 42,50 $ 2,50 $ 4,25 $ 1 passage AB (réduit*) 3,75 $ 3,00 $ 0,75 $ 3,00 $ 2 passages AB (réduit*) 7,00 $ 6,00 $ 1,00 $ 3,00 $ 10 passages AB (réduit*) 30,25 $ 28,50 $ 1,75 $ 2,85 $ * Pour les 17 ans et moins et les 65 ans et plus détenteurs d’une carte OPUS avec photo. Source: communiqué de l’ARTM.