Fermetures de routes pour la fin de semaine de la fête du Travail

La longue fin de semaine de la fête du Travail ne fera pas exception: des fermetures de routes seront mises en place, notamment sur la route 136 en direction est, entre l’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie, et dans l’échangeur Saint-Pierre. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible, indique Mobilité Montréal.

Pour ce qui est de la route 136, elle sera complètement fermée en direction est, de vendredi 22h à mardi 5h. La zone à éviter en raison de ces fermetures complètes se situe entre l’échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie.

Pour ce qui est de l’échangeur Saint-Pierre, c’est la fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A-20 est/centre-ville qui viendra entraver la circulation. La bretelle sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Consultez le Quebec511.info pour plus d’information concernant les fermetures de routes pendant la fête du Travail.