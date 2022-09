Publisac: Valérie Plante somme Postes Canada de respecter l’interdiction

Le bras de fer continue entre TC Transcontinental et la Ville de Montréal au sujet de la livraison de circulaires. Mercredi, lors de la séance du conseil exécutif, la mairesse Valérie Plante a expliqué avoir contacté le président-directeur général de Postes Canada pour s’opposer à une entente qui permettrait la livraison des circulaires en porte-à-porte.

Selon Le Journal de Montréal, l’entente en question aurait été conclue entre Postes Canada et TC Transcontinental pour livrer trois fois par semaine des circulaires aux Montréalais. Étant donné que Postes Canada est une agence fédérale, la nouvelle réglementation municipale limitant la livraison du Publisac ne s’applique pas.

Ma demande est très claire, je souhaite que le gouvernement canadien [et] Postes Canada respectent cette volonté [des Montréalaises et Montréalais] et qu’ils n’aillent pas de l’avant avec cette entente-là, qui contribue à du gaspillage massif. Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

En avril dernier, la Ville avait annoncé que l’adhésion au Publisac, qui permet la livraison de circulaires et de journaux locaux, devrait se faire sur une base volontaire, ou «opt-in», à partir de mai 2023. Mme Plante rappelle que le Publisac envoie 17 000 tonnes de papier et de plastique par année dans les centres de tri de la métropole.

«[C’était important pour moi] de rappeler à cette société d’État l’importance non seulement de faire des efforts majeurs dans tous les domaines quand il est question de transition écologique, quand il est question de gaspillage, et aussi de rappeler que 82% des Montréalais et Montréalaises se sont prononcés en faveur du opt-in», a ajouté la mairesse.

L’entente conclue entre Postes Canada et TC Transcontinental exclut la livraison de journaux locaux, notamment les éditions de quartier de Métro. De son côté, Métro a lancé un projet pilote en collaboration avec Postes Canada pour distribuer uniquement les journaux locaux aux citoyens du secteur de Verdun–Île-des-Sœurs. Si le projet est concluant, il pourrait être étendu ailleurs.