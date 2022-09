L’opposition demande à la Ville des logements étudiants dans l’Îlot Voyageur

L'Îlot Voyageur est situé au coin de la rue Berri et du boulevard De Maisonneuve Est.

Ensemble Montréal souhaite que l’administration Plante développe des logements étudiants abordables et des logements sociaux dans la portion sud de l’Îlot Voyageur. L’opposition demande à la Ville la mise en place d’un plan de développement pour l’aménagement de ce projet d’ici 2023. Une motion sera déposée à cet effet au prochain conseil municipal.

Situé au coin de la rue Berri et du boulevard De Maisonneuve Est, l’Îlot Voyageur occupe une superficie d’environ 8500 m2. Selon l’opposition, le lieu pourrait accueillir 650 unités pour faire face à la crise du logement, laquelle touche notamment les étudiants.

«L’annonce qu’on fait aujourd’hui est pour dénoncer le statu quo et l’immobilisme de l’administration Plante dans le développement de ce site à très gros potentiel notamment pour la question du logement social et étudiant», explique le conseilleur de la Ville dans le district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle.

La Ville de Montréal a fait l’acquisition de la portion sud de l’Îlot Voyageur en 2018 auprès de Québec pour la somme de 18 M$. En 2019, elle avait mandaté la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour réaliser une étude de préfaisabilité. L’objectif était alors d’avoir une orientation quant au développement de ce projet.

L’opposition dénonce l’opacité de la Ville quant aux résultats de ladite étude. La Ville aurait refusé la demande d’accès à l’information de l’opposition, qui souhaitait connaître les conclusions de la SHDM.

«Cette étude-là n’est malheureusement pas publique et on refuse de nous la transmettre, explique Julien Hénault-Ratelle. On ne sait pas quelle est la vision qui va être préconisée par l’administration [Plante].»

Une «cicatrice» au cœur du Quartier latin

La conseillère de la Ville du district de Louis-Riel, Alba Zuniga Ramos a repris les mots qu’avait employés la mairesse en 2018 en qualifiant la partie sud de l’Îlot Voyageur de «cicatrice».

«Je pense que le mot qu’elle a utilisé est très exact, dit-elle. À l’époque, elle disait qu’il fallait agir très vite pour résoudre le problème. On est rendu ici presque cinq ans après puis le “très vite” n’est jamais arrivé, on voit toujours que la cicatrice est toujours là.»

L’Îlot Voyageur est un projet dans lequel nombre d’investisseurs ont laissé des plumes. En 2005, l’UQAM y a lancé un projet immobilier qui devait s’autofinancer. Le projet ayant connu de nombreux ratés, Québec avait dû couvrir une dette de 200 M$. L’édifice fut ensuite racheté en 2010 par la Société immobilière du Québec (SIQ). Cette dernière avait aussi perdu plus de 100 M$ dans le projet.

Trois ans plus tard, un groupe privé a fait l’acquisition de la partie nord de l’Îlot Voyageur. La portion sud avait alors été laissée à son sort avant que la Ville n’en fasse l’acquisition.

L’opposition dénonce aussi l’absence de construction de logements sociaux dans Ville-Marie depuis l’adoption en 2021 du Règlement pour une métropole mixte, alors que Valérie Plante en est la mairesse d’arrondissement. Depuis 2018, ce sont 176 unités de logements sociaux qui auraient vu le jour dans l’arrondissement.

Le cabinet de la mairesse explique que la motion proposée par l’opposition sera discutée lors du prochain conseil municipal.

«Nous sommes contents de voir que l’opposition se rallie derrière notre vision de logements sociaux, communautaires et étudiants dans l’arrondissement Ville-Marie, explique le cabinet de la mairesse Plante. Nous demeurons déterminés à développer l’offre de logements dans ce secteur, comme partout à Montréal».