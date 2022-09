Chez Doris ouvre un nouveau refuge de nuit pour femme

L’organisme Chez Doris, qui vient en aide aux femmes en situation d’itinérance, a inauguré jeudi son nouveau refuge de nuit pour femmes. Le nouveau refuge de nuit Elspeth McConnell pourra accueillir dès le 19 septembre jusqu’à 24 femmes, offrant un total de 8 760 nuitées par année.

La campagne de financement «Chez Doris, Jour et nuit» a permis à l’organisme de récolter plus de 15 M$, dont la majorité vient de partenaires privés et des trois paliers gouvernementaux, dont 1,88M$ de la Ville de Montréal. De cette somme, 5,2 M$ ont servi à l’achat d’une maison du 19e siècle située au 1437 rue Chomedey et à effectuer les travaux d’amélioration du refuge de nuit.

Les fonds amassés par la campagne de financement permettront aussi à Chez Doris d’ouvrir une résidence permanente de 26 appartements locatifs abordable pour des femmes en situation de précarité dès 2023.

«Nous observons une augmentation constante de femmes à la recherche d’endroits sains et sécuritaires pour passer la nuit et une hausse des demandes d’aide pour trouver un logement», explique la directrice générale de Chez Doris, Marina Boulos-Winton.

Notre nouveau refuge nous permettra d’atteindre les femmes vulnérables là où elles se trouvent, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Marina Boulos-Winton

Le nouveau refuge de nuit se situe sur le trottoir en face du refuge de jour préexistant de Chez Doris, et à quelques rues du Square Cabot.

Un refuge inclusif et adapté

Lors de l’inauguration, l’odeur de peinture fraîche embaumait les pièces du nouveau refuge, qui se décline sur trois étages. Sur les 24 lits, 22 sont des lits-capsules, afin de donner plus d’intimité aux bénéficiaires. Chaque lit est doté de son propre système de ventilation, d’une lampe de nuit, d’accès au wifi et d’une prise électrique. Deux lits réguliers seront aussi à disposition dans des chambres séparées.

L’intérieur du refuge de nuit ; Photo: Quentin Dufranne

L’immeuble comprend un vestiaire, des salles de bain, une buanderie, une salle à manger, ainsi qu’une cuisinette et une salle polyvalente. Dans l’optique d’être le plus inclusif possible, une rallonge avec ascenseur a été ajoutée au bâtiment pour permettre l’accès à la clientèle à mobilité réduite.

Grâce à un partenariat avec la fondation Zarabella, les femmes en situation d’itinérance pourront même venir accompagnées de leur chien.

Besoins de services psychiatriques

Les troubles psychiatriques présents chez de plus en plus de femmes en situation d’itinérance sont un des enjeux pour Chez Doris.

On a toujours eu des femmes avec des problèmes mentaux, mais pas autant […]. On se retrouve avec des personnes non traitées qui ont besoin d’aide médicale. Pour nous, c’est un cri d’alarme. Marine Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris

Un psychiatre vient déjà une fois par mois, mais pour la directrice générale, il est nécessaire d’avoir plus de services psychiatriques pour venir en aide à sa clientèle. Elle demande ainsi l’aide du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour déployer plus de ressources en santé mentale.

Un lieu sans jugement

Une problématique bien connue de Chez Doris est la crainte des femmes trans et des personnes non-binaires en situation d’itinérance de se faire discriminer dans les services d’hébergement. En conséquence, un grand nombre de ces personnes ne vont pas dans les centres d’hébergement d’urgence.

«Tout le monde s’est ajusté avec le temps et c’est de l’éducation aussi», dit Marine Boulos-Winton.

Elle explique que les employées du refuge ont été formées aux réalités des personnes LGBTQ2+ pour permettre de les accueillir dans les meilleures conditions, et ce, sans jugement. Prochainement, une employée transgenre et une personne non-binaires intégreront aussi l’équipe de Chez Doris.