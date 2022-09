STM: service rétabli sur la ligne orange et la ligne bleue

La Société de Transport de Montréal (STM) signale que le service est désormais rétabli sur la ligne bleue et la ligne orange après une interruption de service qui a duré environ 40 minutes.

Service normal du métro sur la ligne BLEUE. #stminfo Q — Ligne Bleue (@stm_Bleue) September 28, 2022

Service normal du métro #stminfo S — Ligne Orange (@stm_Orange) September 28, 2022

L’interruption de service a eu lieu sur la ligne orange entre les stations Côte-Vertu et Lionel-Groulx et sur la ligne bleue entre les stations Snowdon et Parc. Le service a été perturbé en raison d’une intervention des services d’urgence.

À certains endroits, notamment à la station Du Collège, on pouvait apercevoir d’importantes files d’attente à cause de la perturbation.

Dans le cas d’une interruption de la sorte, la STM propose aux usagers d’utiliser des moyens alternatifs afin de se rendre à destination.

[Interruption en cours] 🚇⚠️ Pour d’autres options de déplacement, utilisez le calculateur d’itinéraires (en décochant l'option métro).



⏩ https://t.co/pXaxcaoL8M pic.twitter.com/7Akaf4jEGl — Ligne Orange (@stm_Orange) September 28, 2022