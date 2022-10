4 M$ pour les entreprises émergentes

Le 23 septembre, la Ville de Montréal a fait l’annonce de trois aides financières visant à appuyer les jeunes entreprises émergentes dans le but de développer l’innovation et l’expérimentation au sein de l’entrepreneuriat montréalais.

Une première aide à hauteur de 1,5 M$ sur trois ans sera consacrée à l’accompagnement spécialisé et à la création de liens avec des moyennes et grandes entreprises de Montréal. Les secteurs ciblés sont ceux de l’aéronautique, du bioalimentaire, de la cybersécurité, de la logistique et de la mobilité, de la manufacture avancée et de la robotique, des sciences de la vie et des technologies de la santé, des technologies financières, du tourisme, de l’intelligence artificielle ainsi que des industries culturelles et créatives.

La Ville renouvellera aussi sa subvention à Startup Montréal, un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de soutenir les jeunes entreprises, à hauteur de 1,5 M$ pour trois ans. Puis, le 28 octobre, 1 M$ seront ajoutés au programme de subvention à l’innovation ouverte déjà en vigueur