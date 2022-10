Inflation: Loblaws gèle le prix de 1500 produits sans nom

Dans le but d’aider les Canadiens à «pouvoir mieux prévoir le montant à allouer à leur budget alimentaire en cette période d’inflation», Loblaws prend la décision de geler le prix de 1500 produits sans nom.

Les produits sans nom, qui représentent la deuxième marque alimentaire en importance au Canada et qui est offerte chez Provigo, Maxi et Pharmaprix comprennent des articles divers et essentiels.

Le gel prévu par la compagnie mère pendra fin le 31 janvier 2023.

À ce sujet, le chef du NPD, Jagmeet Singh, affirme que cette mesure est le résultat d’une bataille menée par son parti. «C’est clairement grâce à nos efforts qu’on a forcé les grandes entreprises d’épicerie à évaluer leurs prix parce qu’on a dit qu’on va enquêter», affirmait-il lors d’une conférence de presse au parlement plus tôt le 17 octobre.

La même journée, la Chambre des communes a réclamé à l’unanimité que le Bureau de la concurrence enquête sur les profits des entreprises d’alimentation, alors que le prix moyen du panier d’épicerie a augmenté de 10% cette année.