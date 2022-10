Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l’arrestation de plusieurs suspects armés dans quatre événements distincts entre le 15 et le 16 octobre 2022.

Par le biais d’une enquête policière ainsi que du travail de patrouilles proactives, ce sont six suspects qui ont été arrêtés et cinq armes à feu qui ont été saisies.

Le premier événement menant à des arrestations s’est déroulé le matin du 15 octobre. Les patrouilleurs du poste 20 ont intercepté un automobiliste ayant brûlé un feu rouge au centre-ville, mais en s’approchant du véhicule, ils ont aperçu la crosse d’une arme à feu dépasser du dessous du siège passager. L’arme ainsi que des stupéfiants ont été saisis, puis les suspects âgés entre 28 et 29 ans et connus des policiers, ont été envoyés en détention.

Le soir du 15 octobre, les policiers du poste 21 ont procédé à l’arrestation d’un suspect d’agression au couteau commise l’an dernier après l’avoir identifié près de la place Émilie-Gamelin. L’homme de 24 ans était accompagné d’un homme de 22 ans qui a pris la fuite après avoir vu les policiers. Ce dernier portait un pistolet 9 mm, un couteau repliable et des stupéfiants.

La même soirée, la Section des enquêtes criminelles a procédé à l’arrestation d’un trafiquant de drogues suspecté d’avoir tiré un coup de feu dans le cadre d’une transaction de drogue quelques heures plus tôt à Montréal-Est. L’enquête a mené à trois perquisitions, dont une chez le suspect de 32 ans. Ensemble, elle sont permis «de saisir un pistolet, une réplique d’un pistolet-mitrailleur, des munitions et diverses quantités de cocaïne, d’amphétamines et de cannabis», selon un communiqué du SPVM.