Tunnel Hippolyte-La Fontaine: Montréal déplore ne pas avoir pu se préparer

La circulation entre la Rive-Sud et Montréal risque d’être multipliée en raison de l’intensification des travaux au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La métropole estime qu’avoir été mise au courant à l’avance des travaux lui aurait permis de mettre en place plus de mesures de mitigation.

«Ça demeure des chantiers sur lesquels on n’a pas le complet contrôle, on se serait attendu à avoir plus d’information, indique la responsable des Transports de la Ville, Sophie Mauzerolle, lors du conseil municipal. On aurait aimé avoir plus de prévisibilité de la part du gouvernement du Québec», a-t-elle ajouté.

Comme l’a expliqué Mme Mauzerolle, l’intensification des travaux crée des impacts sur un large périmètre de la Ville. Samedi, le pont Jacques-Cartier a connu une hausse de passages automobile de 15%. Dimanche, cette hausse s’est avérée encore plus importante, à 34%.

Projet Montréal assure ne pas rester les «bras croisés», dans l’objectif d’offrir plus de dessertes aux citoyens. L’arrivée du REM sur la rive-sud devait offrir une alternative pour se rendre au centre-ville de Montréal. Mais les retards de sa mise en service changent la donne.

Ce retard tard là ne nous incombe pas: il y a un moment où nos autres partenaires doivent prendre leurs responsabilités. La ville joue un rôle proactif, on s’attend à ce que nos partenaires aussi. Sophie Mauzerolle, responsable des Transports à la Ville de Montréal

En plus d’augmenter le nombre de passages de métro et d’autobus, Montréal veut notamment interdire le stationnement dans certaines zones, dans l’objectif de créer des voies réservées.

L’enjeu de la circulation a été abordé au conseil municipal après une intervention d’élus d’Ensemble Montréal. La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, a notamment reproché à Projet Montréal d’être moins proactif que la Ville de Longueuil dans le dossier.

Sachant que la congestion routière sera déjà très lourde avec la fermeture de L-H Lafontaine, j'ai demandé à l'administration si elle s'engageait à ne faire aucun travaux aux abords des ponts Jacques-Cartier et Champlain.

Elle a été incapable de me donner une garantie. #polmtl — Alan DeSousa (@AlanDeSousaFCA) October 24, 2022

Collaboration contre la circulation

La situation au pont-tunnel Louis-Hyppolite-La Fontaine sera «corsée» au cours des prochains mois. C’est du moins ce qu’a prédit la nouvelle ministre des Transports Geneviève Guilbault lors de son passage à Tout le monde en parle, dimanche. «Il n’y a pas de miracle à faire, il y aura un défi de circulation», a-t-elle avoué.

Lors du conseil municipal, Valérie Plante vantait sa collaboration avec Mme Guilbault, alors qu’elle était ministre de la Sécurité publique.