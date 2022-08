De grosses entraves et des fermetures majeures sont à prévoir en fin de semaine.

Quatre fois plus long pour traverser le tunnel Hippolyte-La Fontaine

Les automobilistes souhaitant emprunter le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine devront s’armer de patience cet automne. En raison de travaux, le secteur sera un «générateur important de congestion», au point où le traverser pourra prendre quatre fois plus de temps, selon Mobilité Montréal.

La réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine passera à la vitesse supérieure en novembre, et ce, jusqu’en 2025. Conséquemment, d’importantes entraves seront créées. Une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal pendant trois ans.

Une voie sur trois de l’autoroute 25 et du tunnel en direction sud sera fermée en direction sud. Vers le nord, des voies seront partiellement fermées. Dans les deux directions, le secteur sera complètement fermé la nuit et la fin de semaine. Les bretelles dans l’échangeur Souligny écoperont du même sort en tout temps.



Pour limiter la congestion, Mobilité Montréal appelle les citoyens à utiliser les transports en commun. Des lignes d’autobus seront gratuites en guise d’incitatif. «Les premières semaines à compter du mois de novembre vont être plus difficiles. Après, les gens vont trouver leurs solutions», a prédit le porte-parole de Mobilité Montréal, Louis-André Bertrand, lors d’un breffage réservé aux médias.

L’arrivée de projets de transport en commun dans le secteur d’ici la fin de l’année viendra atténuer la situation. On peut penser à l’arrivée du service rapide par bus (SRB) sur Pie-IX et de l’antenne Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM).

Moins de chantiers

Si la situation sera tendue autour du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, elle le sera moins que dans le passé sur l’île. On y trouvera un total de 36 chantiers à l’automne, comparativement à 44 l’an dernier à la même période. Au cours de l’été, 18 chantiers se sont achevés, ce qui explique ce phénomène. «La saison estivale s’est très bien déroulée», se réjouit M. Bertrand.

Le centre-ville sera toutefois un secteur «chaud». Huit chantiers y causeront des entraves. Parmi ceux-ci, il y aura le réaménagement de l’échangeur du chemin Remembrance, qui s’étalera jusqu’à l’hiver. Deux voies de circulation seront maintenues par direction sur le

chemin de la Côte-des-Neiges.

Des travaux seront effectués sur les conduites d’eau de la rue Guy entre les rues William et Saint-Jacques. Par moments, il y aura des fermetures complètes entre Notre-Dame et Saint-Jacques.

Entre les rues de la Montagne et Peel, la rue Ottawa fera l’objet d’une fermeture complète jusqu’à la fin du mois de septembre. Des travaux de réfection d’infrastructures y auront lieu.