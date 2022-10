Tunnel: à la veille des travaux, la Ville liste ses mesures de mitigations

C’est demain que les travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine débuteront. Pour les trois prochaines années, la moitié des voies du tunnel demeureront fermées. Jusqu’en novembre 2025, seulement une voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud, et deux en direction de Montréal.

À la veille des premiers coups de pelleteuse, la Ville de Montréal fait le point sur les mesures de mitigation déployées en parallèle de ce projet, qui aura des répercussions importantes sur la métropole.

«Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal se prépare et collabore étroitement avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) qui est responsable du projet et des mesures de mitigation associées. Du côté de la Ville, plusieurs mesures ont été mises en place, autant en matière de réseau routier que de transports collectifs», a déclaré le Cabinet de la Mairesse et du comité exécutif.

2 voies vers Montréal,

1 voie vers la Rive-Sud,

C'est demain que ça commence.https://t.co/UaL7a0GZp0 pic.twitter.com/Rs9Wpocfyx — Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (@Tunnel_LouisH) October 30, 2022

80 chantiers reportés

La Ville de Montréal dresse aujourd’hui une liste des diverses mesures d’atténuation mises en place afin de faciliter les déplacements. Elle mentionne, entre autres: le report de 80 chantiers prévus en 2023, la réalisation, au cours des cinq dernières années, de plusieurs travaux sur les principaux axes est-ouest reliant le pont-tunnel au pont Jacques-Cartier et le déploiement d’interdictions de virage à gauche de 15 h à 19 h, sur la rue Sherbrooke, aux abords du pont Jacques-Cartier.

L’administration Plante dit travailler de concert avec les arrondissements et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin de «minimiser les impacts du chantier du pont-tunnel dans le réseau local montréalais».

Une augmentation de la zone d’arrêt interdit a été effectuée sur la rue Ontario, afin de rendre plus fluide le virage à droite sur l’avenue Papineau.

La Ville de Montréal déclare par ailleurs avoir mis à contribution le Centre de gestion de la mobilité urbaine, qui surveillera en temps réel les axes routiers, ainsi que l’Escouade mobilité, l’Agence de mobilité durable et le SPVM pour «faciliter la circulation et limiter les entraves».

La Ville mentionne également la création et la prolongation de voies réservées sur la rue Sherbrooke, le boulevard Rosemont, le boulevard de Boucherville et la rue Hochelaga.

Un effort collectif est nécessaire afin de limiter les temps de déplacement et nous encourageons toute la population à utiliser au maximum les transports collectif et actif Valérie Plante, la mairesse de Montréal.

Des mesures additionnelles dans le transport collectif

Pour ce qui est du transport collectif, la Société de transport de Montréal (STM) a également déployé de nombreuses mesures additionnelles, indique la Ville de Montréal.

Les usagers du réseau pourront bénéficier de:

L’ajout de 50 départs quotidiens sur la ligne jaune du métro entre 6 h et 22 h 30, permettant d’augmenter de 25 % la quantité de départs en période d’heure de pointe.

La mise en service de la navette 822 Longue-Pointe, qui permet de desservir la station Langelier, l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine, la base militaire et diverses entreprises du secteur tel que le siège social de la SAQ et d’autres grands employeurs.

Le réaménagement du terminus Radisson, en collaboration avec l’ARTM et le MTQ, afin d’accueillir plus d’autobus du Réseau de transport de Longueuil et d’exo.

«L’une des solutions pour réduire les impacts du chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine demeure le transport collectif. L’achalandage actuel dans le métro nous permet déjà de disposer d’une capacité d’accueil supplémentaire. L’importante bonification du service sur la ligne jaune du métro permettra à un plus grand nombre d’usagers d’emprunter ce mode de transport avec un temps d’attente réduit», a déclaré Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

La Ville de Montréal indique qu’elle participera aux rencontres tactiques du Ministère des transports du Québec, qui auront lieu deux fois par jour aux heures de pointe. Cette dernière se tient aussi prête à déployer de nouvelles mesures en cas de besoin.