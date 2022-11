Vidéo polémique : un cas de profilage racial?

Une vidéo montrant l’arrestation d’une personne lors d’une opération policière au Marché central de Montréal fait réagir sur les réseaux sociaux. On y voit une personne menottée, clamant avoir été interceptée en raison de la couleur de sa peau. Plusieurs internautes parlent d’un cas de profilage.

Selon les informations de Métro, le citoyen aurait été menotté près du stationnement du Réno-Dépôt du Marché Central. Elle aurait eu lieu durant la semaine. On y voit un citoyen en panique, demandant aux policiers de lui enlever les menottes qui entourent ses poignets.

«Quand tu m’as vu, pourquoi tu m’as brutalisé? demande l’individu aux policiers, habillés en civils. Détachez-moi dans la seconde, Ça c’est un manque de respect. Même si je suis un suspect, il me faut me traiter avec le respect. C’est parce que je suis noir?», se questionne-t-il.

Les agents du Service de police de Montréal (SPVM) semblent soupçonner que l’individu se trouvait dans un véhicule qui n’était pas le sien. Ils disent vouloir obtenir les clefs de l’automobile en question avant de relâcher leur suspect. «C’est un véhicule que j’ai acheté, et on me reproche de l’avoir volé», critique le citoyen.

«Il faut faire des vérifications avant de menotter quelqu’un. Si c’était un québécois comme toi, tu agirais comme cela?», demande-t-il aux policiers.

Contacté par Métro, le SPVM n’a toujours pas offert de réponse.