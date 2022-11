Le début du chantier massif au Vieux-Port reporté à 2024

Les travaux de revitalisation du Vieux-Port devaient commencer cet automne, mais ils débuteront plutôt dans plus d’un an. La Société immobilière du Canada (SIC), chargée du dossier, a dû reporter ce grand chantier de 50 M$ en raison de la pandémie, et de difficultés de coordination entre les différents acteurs impliqués, comme l’ont révélé nos confrères de La Presse.

«Nos opérations ont été très affectées par la pandémie et donc nous avons eu à ralentir le rythme sur le développement de ce projet. […] Le travail de coordination avec les parties prenantes, dont la Ville de Montréal et l’Administration portuaire Montréal, se poursuit», explique Manon Lapensée, porte-parole de la SIC.

Il reste de nombreux travaux préparatifs à réaliser avant de lancer le chantier. Ce travail implique «des professionnels de diverses spécialités – notamment sur le plan de l’état des infrastructures souterraines, de l’état du parc arboricole, de préservation et de mise en valeur du patrimoine. […] Ce sont des projets nécessaires quand on envisage des travaux assez importants», souligne-t-elle.

Rappelons qu’on prévoit installer une grande promenade piétonne et verdir les espaces bétonnés avec des arbres et des surfaces gazonnées. Une première mouture du projet avait été présentée en 2017. Mais «la pandémie, le Centre des sciences qui rouvre, qui ferme», ont mis le projet sur pause pendant un moment. «Nos priorités changent», note Mme Lapensée.

Interrogée sur de potentiels changements au plan initial de travaux, ou sur une éventuelle explosion des coûts liée aux difficultés touchant la chaîne d’approvisionnement, la porte-parole de la SIC n’a pas pu répondre aux sollicitations de Métro.

«Le projet avance bien», a cependant assuré la SIC dans un courriel.