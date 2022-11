Marc-Boris St-Maurice vide sa remorque remplie de fumier devant le Fairmount Bagel

Un an jour pour jour après le meurtre d’une travailleuse du sexe, commis par Daniel Shlafman (le fils du propriétaire du Fairmont Bagel) dans le quartier du Mile End, le militant pour les droits des travailleuses du sexe (TDS) Marc-Boris St-Maurice a décidé de souligner la date.

Pour remettre dans la mémoire des Montréalais ce triste anniversaire et défendre la cause des TDS, ce dernier, qui se qualifie ouvertement de «client de l’industrie du sexe», est allé déverser une remorque pleine de fumier devant la célèbre boulangerie Fairmount Bagel ce samedi midi.

«Mon nom est Marc-Boris St-Maurice, je suis un client de l’industrie du sexe, je paie pour des services sexuels tarifés et pour ça je suis un criminel. Je suis l’instigateur de cette action et j’en prends responsabilité et assume les conséquences», a-t-il déclaré.

Le 5 novembre 2021, une travailleuse du sexe est assassinée brutalement par son client. La victime Elle, sans nom, et ce crime horrible, sont vite oubliés, mais l’injustice qui est la criminalisation du travail du sexe reste bel et bien en place. Marc-Boris St-Maurice, militant pour les droits des travailleuses du sexe (TDS)

Contre la prohibition du travail du sexe

Avant de s’engager dans une lutte contre la prohibition du travail du sexe, Marc-Boris St-Maurice, l’ancien chef du Bloc Pot, s’est longtemps mobilisé pour rendre légale la consommation de cannabis.

Dans un texte publié sur son site internet, au cours duquel il établit des parallèles entre la question du cannabis et le travail du sexe, le militant couche sur papier les raisons qui l’ont pousser à mener ce combat.

Il décrit, en référence au meurtre du 5 novembre 2021: «je l’ignore encore mais cette journée d’automne va me bouleverser et marquer un tournant dans ma vie. Encore aujourd’hui j’ai de la difficulté à en parler sans pleurer: le fils du proprio de Fairmount Bagel a assassiné une travailleuse du sexe!».

Avant de poursuivre: «je me trouve soudain motivé, inspiré, enragé et prêt à monter aux barricades. Cette fois-ci je veux lutter pour les TDS. Après 25 ans de militantisme fructueux pour la légalisation du cannabis, je me croyais lasse de partir au front mais cette tragédie rallume un feu en moi».

En déversant le contenu de sa remorque sur la rue Fairmount, Marc-Boris St-Maurice vient aujourd’hui dénoncer une «triste» situation législative et réclamer une abrogation «immédiate» des lois interdisant le travail du sexe.

L’homme, qui sollicite régulièrement les services de TDS qualifie ces lois de honteuses et dangereuses.

«La prohibition du travail du sexe met la santé, sécurité et la vie de ces femmes à risque et on doit se questionner en tant que société à savoir comment changer ces lois», a fait valoir Marc-Boris St-Maurice.