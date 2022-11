Tourisme responsable: Montréal au sommet

Montréal trône au sommet des destinations touristiques responsables en Amérique du Nord, dévoile un nouveau classement. À l’échelle mondiale, il n’y a que Berlin et Sydney qui dépassent la ville.

Le palmarès du Global Destination Sustainability Index 2022 déclinait son évaluation sur 70 critères. Quatre axes étaient évalués: la gestion environnementale, la gestion sociale, l’engagement des fournisseurs et la gestion de la destination. En vertu de ces critères, Montréal a obtenu une note de 74%, une augmentation de 45% en l’espace de trois ans.

Ce positionnement est un atout indéniable pour positionner Montréal comme ville incontournable pour les travailleurs, les étudiants et les familles, que nous souhaitons attirer et garder. La qualité de nos espaces verts, de notre réseau cyclable et du transport collectif joue un rôle central dans l’attractivité de Montréal et nous continuerons d’y contribuer par des gestes concrets et courageux. La mairesse de Montréal, Valérie Plante

«Ce classement vient confirmer la pertinence des actions réalisées dans le cadre de notre stratégie de Destination harmonieuse, réagit le président de Tourisme Montréal, Yves Lalumière. Nous accélérons un virage exemplaire pour l’industrie et nous croyons fermement que d’ici 2030, nous assurerons l’organisation d’évènements d’affaires et sportifs respectueux de l’environnement, en plus d’encourager la prise de mesures commerciales durables.»

Tourisme Montréal souhaite toujours s’améliorer d’ici 2023. Elle cible l’engagement des fournisseurs dans le développement durable pour ce faire.