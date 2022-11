Vidéo: armés d’une machette et de poivre de Cayenne, des suspects recherchés

La police recherche toujours quatre suspects à l’origine d’une agression armée dans Anjou. Il est possible que ces suspects soient mineurs, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’agression a eu lieu au coin des avenues Mousseau et Chaumont, vers 20h55 le 9 septembre 2022. Sept individus y ont participé, mais trois d’entre eux ont déjà été interceptés par la police.

Deux victimes ont été prises en chasse. Les agresseurs ont sévi avec du poivre de Cayenne, un bâton télescopique et une machette. L’agression s’est transportée dans un commerce situé près de l’intersection de l’avenue Chaumont et du boulevard Roi-René.

Les suspects ont ensuite fui à bord d’une voiture berline noire et d’un véhicule utilitaire sport de couleur blanche. Le premier suspect est un homme à la peau noire, grand et mince. Au moment de la tentative, il portait une veste de la marque Adidas à l’effigie de l’équipe Manchester United et de couleur foncée avec des lignes rouges sur les manches.

Le deuxième est petit et mince, et a la peau noire. Il portait une veste kangourou de la marque Nike, des shorts de la marque Lacoste et des souliers noir et blanc au moment des faits.

Le troisième individu est un homme au teint basané, petit et mince. Il a les cheveux frisés et fournis. Il portait une veste bleu marine et un pantalon noir. Le quatrième a aussi le teint basané, en plus d’être petit et mince. Il portait une veste bleu marine sans manches à capuchon, un pantalon noir et des souliers blancs de la marque Nike lors de l’agression.