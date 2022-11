Augmentation des amendes de stationnement à Montréal en 2023

Les amendes liées au stationnement augmenteront de 15% à Montréal. La Ville a adopté un règlement à cet égard mercredi, lors de la dernière séance du conseil exécutif.

Cette augmentation concerne notamment les automobilistes qui immobilisent leur voiture dans une zone réservée aux handicapés ou dans une voie réservée. Les contraventions pour ces délits passeront de 234 $ à 271 $, et ce, dès le 16 janvier 2023. Pour ce qui est du stationnement en double file ou dans une zone où l’arrêt est interdit, l’amende passera de 61 $ à 71 $. Pour le stationnement non réglementaire, l’amende sera de 60 $, au lieu de 51 $.

À ces sommes s’ajoutent les «frais de greffe» déterminés par Québec en fonction du montant de la contravention. Pour le moment, ceux-ci demeurent les mêmes. Par exemple, pour un stationnement dans une voie réservée, le coût total de l’amende sera maintenant de 348 $ plutôt que de 311 $, incluant les frais de greffe de 77 $.

Montréal veut plus de discipline

Après avoir augmenté le coût des amendes pour la première fois depuis 2020 à cause de l’inflation, la Ville de Montréal souhaite «modifier les comportements délinquants et problématiques des automobilistes, afin de renforcer la sécurité de tous les usagers sur le réseau et donner la priorité aux modes alternatifs», indique-t-on dans des documents décisionnels.

La Ville veut renforcer la sécurité des usagers des transports en commun et actifs en fonction des objectifs établis dans son Plan d’action Vision zéro, visant à réduire le nombre de décès dans les rues de Montréal.