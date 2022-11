Vols de voitures: 4 arrestations dans le Grand Montréal

Quatre individus ont été arrêtés dans le cadre d’une opération liée à des vols de voitures dans les régions de Montréal et de Toronto.

L’équipe de police coordonnée par la Sûreté du Québec (SQ) a arrêté deux hommes de 51 ans et 54 ans de Laval et deux hommes de 41 ans et 51 ans de Terrebonne pour faire face à des accusations en lien avec le vol de voitures. Ils comparaîtront en visioconférence au palais de justice de Montréal.

Le projet RECHERCHER vise à enquêter sur le réseau de trafic et d’exportation de voitures volées, dont Montréal est un port de sortie majeur au Canada. L’opération a permis de saisir près de 50 véhicules volés et plus de 300 000 $. Les saisies de la SQ s’élèvent à plus de 2,5 millions de dollars, d’après un communiqué de presse.

L’enquête se poursuit.