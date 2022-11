Un fonds pour maintenir la diversité biologique

Le Fonds Espèces en péril de la Fondation Espace pour la vie est prêt à recevoir des donations publiques et privées, pour aider à freiner l’effritement de la diversité biologique à Montréal et au Québec.

C’est au Biodôme qu’était présenté ce nouveau fonds, alors que Montréal s’apprête à recevoir près de 11 000 dignitaires et délégués de différents pays lors de la 15e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La COP15 vise à discuter de la préservation des écosystèmes partout dans le monde.

Pas moins d’un million d’espèces animales et végétales sur les quelques huit millions estimés sur Terre sont menacées d’extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Au regard du contexte mondial, on a le devoir de redoubler nos efforts pour accroître nos ressources et accélérer les travaux de préservation de la biodiversité d’Espace pour la vie. Julie Jodoin, directrice d’Espace pour la vie

Accélérer les actions environnementales

Le Fonds Espèces en péril relèvera directement d’Espace pour la vie, pour lui permettre d’être plus efficace dans ses capacités de recherche et dans la mise en œuvre de plans de préservation de la biodiversité.

«La Fondation souhaite prendre un rôle plus important sur le plan des efforts de conservation et de préservation des espèces, explique Sébastien Fassier, président d’Espace pour la vie. C’est la raison pour laquelle on lance ce Fonds Espèces en péril. La structure du Fonds est relativement simple: on va mobiliser des partenaires institutionnels et corporatifs et accueillir des dons individuels pour financer des projets en fonction des besoins d’Espace pour la vie.»

Grâce au Fonds, la Fondation vise à obtenir environ 500 000$ par année pour financer ses différentes activités. Elle a d’ailleurs reçu une somme importante de la part de l’Administration portuaire de Montréal (APM), à l’occasion du dévoilement.

«Les projets qu’Espace pour la vie finance rejoignent nos valeurs de protection de plusieurs espèces menacées, a expliqué Daniel Dagenais, vice-président, Performance portuaire et développement durable de l’APM. L’APM a à cœur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent; son bien-être est essentiel à nos activités et c’est là où il y a déjà plusieurs espèces en péril.»

Des espèces de chez nous menacées

En plus de la rainette faux-grillon, de la tortue des bois, du chardon de Mingan et du fameux papillon monarque, Espace pour la vie veut investir plus d’énergie dans la protection du chevalier cuivré, poisson unique au monde vivant au Québec et désigné comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables.

Pour Emiko Wong, cheffe de division des collections vivantes, conservation et recherche pour le Biodôme de Montréal, le chevalier cuivré est emblématique pour le Québec et sa protection est plus que nécessaire. Une collaboration étroite est donc de mise avec les différents secteurs économiques, dont l’APM.

Photo d’un chevalier cuivré, espèce de poisson unique au Québec et ciblé par Espace pour la vie dans sa protection. Caption: Gracieuseté, Sophie Poirier

«Nous avons l’entière responsabilité du maintien de sa population et de sa préservation dans le futur. Puisque le chevalier cuivré se reproduit et pond ses œufs dans des eaux peu profondes, le bassin du Richelieu est visé et d’autres zones de fraie doivent être protégées afin de garantir sa survie», a expliqué Mme Wong, ajoutant que Rivière-des-Prairies est également une zone où le chevalier cuivré aurait pu se reproduire dans le passé.