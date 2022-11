Explosion des coûts pour le centre de transport Bellechasse

Le cout total du centre de transport Bellechasse, garage sous-terrain qui servira à garer et entretenir 300 autobus de la Société de transport de Montréal (STM), a doublé par rapport au budget initial. Les couts sont désormais estimés à 584 M$.

«Le nouveau concept souterrain a amené des couts supplémentaires non prévus, en raison des conditions de sols non détectées par nos professionnels ce qui a entrainé des travaux majeurs de consolidation et de reconstruction du roc», mentionne-t-on dans sommaire décisionnel du règlement d’emprunt de 365 M$, qui sera voté aujourd’hui par le conseil municipal de la Ville de Montréal pour financer la hausse des couts.

Qualité du roc, respect des politiques d’approvisionnement de la Ville, enjeux de main-d’œuvre, les impondérables ont été multiples, a expliqué le président du conseil d’administration de la STM et conseiller municipal, Éric Alan Caldwell.

M. Caldwell était alors questionné par la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, lors de la période de questions du conseil municipal.

Une fois arrivé au pouvoir, Projet Montréal s’est pris pour des urbanistes et des architectes en herbe pour présenter un nouveau concept de garage sous-terrain, le tout sans même faire des études de faisabilité sur la qualité du sol et du roc. Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

M. Caldwell s’est empressé de défendre la décision de l’administration. « Ce centre-là est essentiel et sa capacité d’accueil n’a pas été revue quand on est passé d’un centre aérien à un centre souterrain», a-t-il répondu.

«L’administration avait un fait gros show lors de l’annonce des modifications du concept du garage Bellechasse», l’administration Plante ayant annoncé que le projet de garage serait « une première en Amérique du Nord», a dénoncé la mairesse Black. «C’est probablement la première fois en Amérique du Nord qu’un garage servant à garer et entretenir 300 autobus coutera plus d’un demi-milliard de dollars.»

Il s’agit d’une augmentation de plus de 130% par rapport au budget présenté lors de l’annonce du projet en 2017, les coûts étant initialement estimés à 249 M$.

Des retards qui s’accumulent

Également, l’échéancier pour la construction du centre de transport a été complètement revu, la fin des travaux étant désormais prévue en août 2024.

Il s’agit d’un retard de 32 mois par rapport à l’échéancier initial, le centre de transport étant censé être complété depuis décembre 2021.