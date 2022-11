Douze travaux proposés au Québec en marge de la COP15

Dix-huit organisations économiques, syndicales, sociales et environnementales proposent de transformer le Québec. Pour ce faire, le collectif, qui porte le nom de G15+, a ciblé douze chantiers à entamer collectivement afin de réorienter les politiques publiques de la province vers le bien-être de la population.

Le G15+ profite de l’effervescence suscitée par la clôture de la COP27 pour le climat et l’approche de la COP15 sur la biodiversité en plus de la rentrée parlementaire à Québec pour lancer cet appel au dialogue social et à la coopération pour bâtir un Québec plus solidaire, prospère et vert.

«Nous sommes issu.e.s d’une culture qui accorde une place de choix au dialogue; c’est ensemble que nous pourrons entamer cette nouvelle trajectoire», soutiennent par voie de communiqué la présidente-directrice générale de Fondaction, Geneviève Morin, et le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Charles Milliard.

Cette «nouvelle trajectoire» a pour fondation trois grands engagements, soit celui de placer l’économie au service de la qualité de vie de sa population, d’encourager une consommation et une production soutenables, puis de s’adapter pour permettre à tout le monde de vivre dans des milieux de vie sains, durables et abordables.

Des actions doivent être entreprises rapidement pour éviter l’effondrement du vivant et chacune de nos décisions collectives doit tenir compte de la nécessité de protéger la biodiversité ». Martin Vaillancourt, directeur général du Réseau national des conseils régionaux de l’environnement, et Denis Leclerc, président d’Écotech Québec

Le collectif espère nourrir le dialogue et inciter un prompt avancement vers la vision d’une société qui évolue au sein des limites planétaires.