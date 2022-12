L’aéroport Montréal-Trudeau classé 19e aéroport le plus stressant d’Amérique du Nord

Selon un sondage réalisé par HawaiianIslands.com, l’aéroport Montréal-Trudeau figure en 19e position au sein des aéroports les plus stressants d’Amérique du Nord. Toujours en Amérique du Nord, la première position est occupée par l’aéroport international Pearson de Toronto, tandis que la première position dans le monde revient à l’aéroport de Manchester au Royaume-Uni.

Pour déterminer les aéroports les plus stressants d’Amérique et du monde, Hawaiian Islands a analysé plus de 1500 avis Google pour plus de 500 aéroports autour du globe. Le sentiment exprimé dans les avis Google et le pourcentage d’avis indiquant un stress dans les aéroports concernés ont été pris en compte pour réaliser ce sondage.

Ainsi, dans 82,5% des avis, les gens ont indiqué avoir été stressés à l’aéroport de Manchester au Royaume-Uni, contre 76% à l’aéroport international Pearson de Toronto et 56,75% à l’aéroport Montréal-Trudeau.

D’après Hawaiian Islands, le trafic aérien de passagers a chuté de 60% pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné des milliards de dollars de pertes pour l’industrie, des licenciements et des pénuries de main-d’œuvre. À l’heure actuelle, toutefois, les voyages aériens rebondissent, et les aéroports se retrouvent en sous-effectif, submergés par l’augmentation du nombre de passagers et luttant pour traiter l’afflux de voyageurs avec des équipages réduits. Ainsi, beaucoup de choses que les voyageurs détestent des aéroports ont été encore aggravées: cela signifie plus de retards, des files d’attente plus longues, etc.

Toujours selon Hawaiian Islands:

– Neuf des dix aéroports les plus stressants dans l’ensemble se trouvent en Europe, dont quatre sont des aéroports britanniques.

– L’aéroport le plus stressant d’Amérique du Nord connaît également les pires retards. À l’aéroport international Pearson de Toronto, 52,5% de tous les vols ont été retardés entre le 26 mai et le 19 juillet 2022. Il s’agit du plus haut taux parmi tous les aéroports du monde.

– L’Égypte abrite cinq des dix aéroports les plus stressants d’Afrique.

– Étonnamment, les aéroports les plus fréquentés ne sont pas nécessairement les plus stressants.