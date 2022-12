Appel d’offres lancé pour le prolongement de la ligne bleue

La Société de transport de Montréal (STM) a lancé plus tôt aujourd’hui un appel d’offres pour le prolongement de la ligne bleue dans l’est de la ville.

L’appel d’offres concerne la construction du tunnel entre le boulevard Pie-IX et la station terminale à Anjou, ainsi que l’excavation des stations Pie-IX, Viau et Lacordaire. Il s’agit du plus important contrat à octroyer dans le cadre du projet.

Plan du prolongement de la ligne bleue. Gracieuseté de Société de transport de Montréal (STM).

«Le prolongement de la ligne bleue est un projet prioritaire pour la revitalisation de l’est de Montréal et pour la mobilité métropolitaine. Enfin, le projet se concrétise, avec la construction du nouveau tunnel qui reliera d’ici 2029 cinq nouvelles stations au réseau de métro», s’est réjouie la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, par voie de communiqué.

La STM annoncera le soumissionnaire retenu dans le deuxième semestre de l’année 2023.