La remise officielle des manteaux d’hiver récoltés grâce à l’initiative des Murs de la gentillesse de Renaissance s’est tenue le 5 décembre au Pavillon Patricia Mackenzie de la Mission Old Brewery.

Plus de 300 manteaux récoltés pour les personnes en situation d’itinérance

Grâce à l’initiative des Murs de la gentillesse, près de 300 manteaux ont été récoltés en deux semaines par Renaissance, puis remis à la Mission Old Brewery.

Une dizaine d’usagères étaient présentes ce matin au Pavillon Patricia Mackenzie de la Mission Old Brewery situé dans le quartier Centre-Sud de Montréal pour choisir leur manteau d’hiver parmi la sélection qui leur était offerte.

Maya, qui a opté pour un manteau gris avec un imprimé python, est satisfaite de sa trouvaille. «Ce manteau correspond à mon style. Il me rend plus belle. C’est un peu difficile de trouver des manteaux, surtout de ma taille.»

Celle-ci espère bénéficier d’autres dons pour dénicher une paire de bottes, des mitaines et une tuque pour compléter sa tenue. Et elle n’est pas la seule à entamer cette quête.

Les Murs de la gentillesse à l’angle des rues D’Iberville et Masson ainsi qu’à celui de la rue Sainte-Catherine et de l’avenue Bourdonnière ont été élevés en novembre pour répondre à ces besoins accrus d’une communauté itinérante grandissante.

Depuis de nombreuses années, la Mission Old Brewery procède à la collecte de vêtements chauds directement à leurs établissements, mais elle ne parvient plus à répondre à la demande, a déclaré son président et chef de la direction, James Hugues.

«Il y a 4 000 personnes en situation d’itinérance à Montréal, minimum. On ne peut pas avoir assez de manteaux. J’aimerais souligner aussi qu’on a besoin de tuques, de gants, de foulards. Les donations de sous-vêtements propres sont les bienvenues aussi», a-t-il mentionné.

Afin de garder au chaud le plus grand nombre d’individus possible durant les temps froids, Renaissance a d’ailleurs bonifié les dons faits par la population montréalaise par l’entremise des Murs de la gentillesse en ajoutant à la récolte environ 700 manteaux d’hiver provenant de ses friperies.

Devant ce «beau succès collectif», le directeur général de Renaissance, Éric St-Arnaud, assure qu’il aimerait répéter et étendre le concept l’année prochaine.

«Je suis extrêmement heureux de voir la générosité des Montréalais et Montréalaises qui a été magnifique. Oui, 300 manteaux ont été ramassés sur les murs, mais l’idée était aussi que les gens puissent ramasser [sur place] leur manteau. Il y a eu sûrement plus de dons.»

«Gardez les yeux ouverts»

Outre l’importance de donner au suivant, James Hugues a rappelé que la vigilance peut, elle aussi, faire une réelle différence.

«Si vous vous promenez en ville et que vous voyez quelqu’un en situation d’itinérance qui risque d’être en détresse, appelez le 911. N’hésitez pas… pour sauver des vies», a-t-il affirmé.